Suiza vs. Eslovenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Eslovenia visita a Suiza este sábado 3 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.
Suiza llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Eslovenia tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Suiza ganó 3-0 como visitante ante Escocia en la fecha anterior. Suiza está 5° en la tabla con 6 puntos. Antes ganó 3-0 como visitante ante Macedonia del Norte.
En su último compromiso, Eslovenia ganó 2-0 como local ante Macedonia del Norte. El conjunto marcha 17° con 4 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Escocia.
El historial entre Suiza y Eslovenia
Suiza y Eslovenia se enfrentaron 11 veces en los últimos años: 7 triunfos de Suiza, 2 de Eslovenia y 2 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|13/10/2025
|Eslovenia vs. Suiza
|0-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|08/09/2025
|Suiza vs. Eslovenia
|3-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|05/09/2015
|Suiza vs. Eslovenia
|3-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/10/2014
|Eslovenia vs. Suiza
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|15/10/2013
|Suiza vs. Eslovenia
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|07/09/2012
|Eslovenia vs. Suiza
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|27/04/2004
|Suiza vs. Eslovenia
|2-1
|Friendlies
|11/02/2003
|Eslovenia vs. Suiza
|1-5
|Friendlies
|06/06/2001
|Suiza vs. Eslovenia
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|11/10/2000
|Eslovenia vs. Suiza
|2-2
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Suiza y Eslovenia se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Suiza suma 6 puntos tras vencer a Escocia y Macedonia del Norte.
- Eslovenia suma 4 puntos en el torneo.