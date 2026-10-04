Dónde ver EN VIVO Montenegro vs. Armenia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Montenegro llega con el envión de tres victorias seguidas y el lunes 5 de octubre buscará estirar esa racha ante una Armenia que todavía no logró reponerse en este arranque de la Liga de Naciones.
Son puntos que pesan en la tabla del grupo: Montenegro quiere seguir prendido arriba y Armenia necesita cortar la mala racha antes de que la distancia se vuelva imposible de remontar.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Montenegro llega entonado. Ganó los tres partidos que jugó en esta Liga de Naciones, el último de visitante ante Letonia, y antes había dado vuelta un cruce complicado contra la propia Armenia. Con 9 puntos en tres fechas, el equipo se instaló en la cuarta posición del grupo y quiere confirmar que el arranque no fue casualidad.
Armenia, en cambio, no logra encontrar el funcionamiento que mostró en su primera presentación. Después de ganarle a Letonia, encadenó dos derrotas seguidas, ante Montenegro y después ante Chipre, y quedó con apenas 3 puntos. La posición 37 refleja un presente que necesita corregirse rápido para no quedar descolgado del grupo.
El historial entre Montenegro y Armenia
El historial entre ambos está prácticamente parejo: de cinco enfrentamientos, Montenegro ganó dos, Armenia otros dos y hubo un empate. En goles también se nota la paridad, con 11 tantos a favor de Montenegro contra 9 de Armenia. El antecedente más reciente es justamente de este mismo certamen, cuando Montenegro se impuso 3-2 jugando en campo armenio.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Armenia vs. Montenegro
|2-3
|UEFA Nations League
|09/06/2025
|Montenegro vs. Armenia
|2-2
|Friendlies
|24/03/2022
|Armenia vs. Montenegro
|1-0
|Friendlies
|10/06/2017
|Montenegro vs. Armenia
|4-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|11/11/2016
|Armenia vs. Montenegro
|3-2
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Montenegro y Armenia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Montenegro suma 9 puntos tras vencer a Letonia, Armenia y Chipre.
- Armenia suma 3 puntos en el torneo.