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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Montenegro vs. Armenia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Montenegro y Armenia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Montenegro vs. Armenia, Liga de Naciones
Montenegro vs. Armenia, Liga de Naciones

Montenegro llega con el envión de tres victorias seguidas y el lunes 5 de octubre buscará estirar esa racha ante una Armenia que todavía no logró reponerse en este arranque de la Liga de Naciones.

Son puntos que pesan en la tabla del grupo: Montenegro quiere seguir prendido arriba y Armenia necesita cortar la mala racha antes de que la distancia se vuelva imposible de remontar.

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Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Montenegro llega entonado. Ganó los tres partidos que jugó en esta Liga de Naciones, el último de visitante ante Letonia, y antes había dado vuelta un cruce complicado contra la propia Armenia. Con 9 puntos en tres fechas, el equipo se instaló en la cuarta posición del grupo y quiere confirmar que el arranque no fue casualidad.

Armenia, en cambio, no logra encontrar el funcionamiento que mostró en su primera presentación. Después de ganarle a Letonia, encadenó dos derrotas seguidas, ante Montenegro y después ante Chipre, y quedó con apenas 3 puntos. La posición 37 refleja un presente que necesita corregirse rápido para no quedar descolgado del grupo.

El historial entre Montenegro y Armenia

El historial entre ambos está prácticamente parejo: de cinco enfrentamientos, Montenegro ganó dos, Armenia otros dos y hubo un empate. En goles también se nota la paridad, con 11 tantos a favor de Montenegro contra 9 de Armenia. El antecedente más reciente es justamente de este mismo certamen, cuando Montenegro se impuso 3-2 jugando en campo armenio.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/09/2026Armenia vs. Montenegro2-3UEFA Nations League
09/06/2025Montenegro vs. Armenia2-2Friendlies
24/03/2022Armenia vs. Montenegro1-0Friendlies
10/06/2017Montenegro vs. Armenia4-1UEFA World Cup Qualifiers
11/11/2016Armenia vs. Montenegro3-2UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Montenegro y Armenia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Montenegro suma 9 puntos tras vencer a Letonia, Armenia y Chipre.
  • Armenia suma 3 puntos en el torneo.
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