Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Dinamarca por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Noruega y Dinamarca se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Noruega se mide con Dinamarca este jueves 24 de septiembre en un arranque de Liga de Naciones que promete pelea desde el primer minuto. El historial reciente favorece a los daneses, pero eso poco importa cuando se abre una fecha 1.

Es la primera jornada del grupo y ambos equipos quieren arrancar con puntos para no quedar complicados de entrada. Noruega llega como favorito, algo que le agrega presión extra a un debut que siempre marca el rumbo de la fase de grupos.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Noruega se presenta como el equipo señalado para llevarse la victoria en este arranque de Liga de Naciones. El favoritismo trae expectativa, pero también la obligación de demostrarlo en la cancha desde el silbatazo inicial.

Dinamarca, por su parte, llega decidida a no dejarse pasar por encima. El equipo escandinavo sabe que un buen resultado en la primera fecha puede marcar el tono de toda su participación en el certamen.

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El historial entre Noruega y Dinamarca

El historial entre ambos está lejos de ser parejo: de los 12 enfrentamientos, Dinamarca se quedó con 8 victorias por apenas 2 de Noruega, con 2 empates en el medio. La diferencia también se nota en los goles, 21 para los daneses contra 11 de los noruegos.

El duelo más reciente, en junio de 2024, terminó 3-1 a favor de Dinamarca, y en los últimos encuentros la balanza se ha inclinado claramente para ese lado. Noruega no le gana a su rival desde 1998, un dato que pesa cada vez que se enfrentan.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/06/2024 Dinamarca vs. Noruega 3-1 Friendlies 15/11/2013 Dinamarca vs. Noruega 2-1 Friendlies 06/09/2011 Dinamarca vs. Noruega 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 26/03/2011 Noruega vs. Dinamarca 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/06/2003 Dinamarca vs. Noruega 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2002 Noruega vs. Dinamarca 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 21/04/1998 Dinamarca vs. Noruega 0-2 Friendlies 01/06/1994 Noruega vs. Dinamarca 2-1 Friendlies 29/04/1992 Dinamarca vs. Noruega 1-0 Friendlies 06/06/1990 Noruega vs. Dinamarca 1-2 Friendlies

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Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 13:00 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis