Dónde ver EN VIVO Polonia vs. Rumania por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Con apenas un punto entre los dos, Polonia y Rumania se juegan algo más que el resultado el viernes 2 de octubre: necesitan reaccionar antes de que la fase se les escape.
Es la tercera jornada de la Liga de Naciones y ambos llegan golpeados, con la obligación de sumar para no quedar relegados en el grupo.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Polonia no pudo con Suecia y cayó 1-3 como visitante, después de un empate sin goles ante Bosnia y Herzegovina en condición de local. Con esos resultados quedó con apenas un punto en dos partidos y aparece 42° entre 54 selecciones, una posición que obliga a corregir rápido si quiere meterse en la pelea del grupo.
Rumania tampoco encontró respuestas: perdió 2-4 de local frente a Bosnia y Herzegovina y antes había caído 1-2 ante Suecia. Sin puntos todavía y en el puesto 48, el equipo necesita un resultado que le cambie el ánimo antes de que la tabla se le complique más.
El historial entre Polonia y Rumania
El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja rumana: de seis enfrentamientos, Rumania ganó tres, Polonia dos y hubo un empate. En las diferencias de gol Polonia tiene algo más de pegada, con 8 tantos a favor contra 6 del rival. El antecedente más reciente es de 2017, cuando Polonia se impuso 3-1.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/06/2017
|Polonia vs. Rumania
|3-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|11/11/2016
|Rumania vs. Polonia
|0-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|14/11/2009
|Polonia vs. Rumania
|0-1
|Friendlies
|17/04/2002
|Polonia vs. Rumania
|1-2
|Friendlies
|06/09/1995
|Polonia vs. Rumania
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|29/03/1995
|Rumania vs. Polonia
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Polonia y Rumania se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Polonia suma 1 punto en el torneo.
- Rumania suma 0 puntos en el torneo.