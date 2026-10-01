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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Polonia vs. Rumania por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Polonia y Rumania se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Poland vs. Romania, Liga de Naciones
Poland vs. Romania, Liga de Naciones

Con apenas un punto entre los dos, Polonia y Rumania se juegan algo más que el resultado el viernes 2 de octubre: necesitan reaccionar antes de que la fase se les escape.

Es la tercera jornada de la Liga de Naciones y ambos llegan golpeados, con la obligación de sumar para no quedar relegados en el grupo.

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Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Polonia no pudo con Suecia y cayó 1-3 como visitante, después de un empate sin goles ante Bosnia y Herzegovina en condición de local. Con esos resultados quedó con apenas un punto en dos partidos y aparece 42° entre 54 selecciones, una posición que obliga a corregir rápido si quiere meterse en la pelea del grupo.

Rumania tampoco encontró respuestas: perdió 2-4 de local frente a Bosnia y Herzegovina y antes había caído 1-2 ante Suecia. Sin puntos todavía y en el puesto 48, el equipo necesita un resultado que le cambie el ánimo antes de que la tabla se le complique más.

El historial entre Polonia y Rumania

El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja rumana: de seis enfrentamientos, Rumania ganó tres, Polonia dos y hubo un empate. En las diferencias de gol Polonia tiene algo más de pegada, con 8 tantos a favor contra 6 del rival. El antecedente más reciente es de 2017, cuando Polonia se impuso 3-1.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
10/06/2017Polonia vs. Rumania3-1UEFA World Cup Qualifiers
11/11/2016Rumania vs. Polonia0-3UEFA World Cup Qualifiers
14/11/2009Polonia vs. Rumania0-1Friendlies
17/04/2002Polonia vs. Rumania1-2Friendlies
06/09/1995Polonia vs. Rumania0-0UEFA European Championship Qualifiers
29/03/1995Rumania vs. Polonia2-1UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Polonia y Rumania se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Polonia suma 1 punto en el torneo.
  • Rumania suma 0 puntos en el torneo.
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