Dónde ver EN VIVO Polonia vs. Rumania por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Polonia y Rumania se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Con apenas un punto entre los dos, Polonia y Rumania se juegan algo más que el resultado el viernes 2 de octubre: necesitan reaccionar antes de que la fase se les escape.

Es la tercera jornada de la Liga de Naciones y ambos llegan golpeados, con la obligación de sumar para no quedar relegados en el grupo.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Polonia no pudo con Suecia y cayó 1-3 como visitante, después de un empate sin goles ante Bosnia y Herzegovina en condición de local. Con esos resultados quedó con apenas un punto en dos partidos y aparece 42° entre 54 selecciones, una posición que obliga a corregir rápido si quiere meterse en la pelea del grupo.

Rumania tampoco encontró respuestas: perdió 2-4 de local frente a Bosnia y Herzegovina y antes había caído 1-2 ante Suecia. Sin puntos todavía y en el puesto 48, el equipo necesita un resultado que le cambie el ánimo antes de que la tabla se le complique más.

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El historial entre Polonia y Rumania

El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja rumana: de seis enfrentamientos, Rumania ganó tres, Polonia dos y hubo un empate. En las diferencias de gol Polonia tiene algo más de pegada, con 8 tantos a favor contra 6 del rival. El antecedente más reciente es de 2017, cuando Polonia se impuso 3-1.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/06/2017 Polonia vs. Rumania 3-1 UEFA World Cup Qualifiers 11/11/2016 Rumania vs. Polonia 0-3 UEFA World Cup Qualifiers 14/11/2009 Polonia vs. Rumania 0-1 Friendlies 17/04/2002 Polonia vs. Rumania 1-2 Friendlies 06/09/1995 Polonia vs. Rumania 0-0 UEFA European Championship Qualifiers 29/03/1995 Rumania vs. Polonia 2-1 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

En síntesis