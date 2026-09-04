Este sábado el Crystal Palace visita al Fulham por la tercera jornada de la Premier League, donde podría debutar el chileno Darío Osorio.

Este sábado podría ser un día histórico para el futbolista chileno Darío Osorio, quien acaba de ser transferido al Crystal Palace de la Premier League, proveniente del FC Midtjylland de Dinamarca.

El ex Universidad de Chile fue cedido con una opción de compra obligatoria al límite del cierre del mercado de fichajes de la liga inglesa.

Y luego de tres entrenamientos con ‘Las Águilas’, el extremo de 22 años irá citado para el partido de este sábado contra el Fulham, por la tercera fecha de la Premier League.

Es más, fue el propio representante de Osorio quien confirmó que el seleccionado nacional entró en la nómina del entrenador Pierre Sage. “Sí, así es”, afirmó Pablo Leclerc en diálogo con Radio ADN la tarde del viernes.

Darío Osorio está listo para su estreno en la Premier League. (Foto: CPFC)

Este duelo es uno de los tantos derbis que tiene la ciudad de Londes, donde el Crystal Palace representa al sur y visitará el oeste de la megápolis.

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Ambos equipos llegan necesitados de puntos, pues hasta el momento solo saben de derrotas y están estancados en la zona baja de la tabla de posiciones.

¿A qué hora es el partido de Fulham vs. Crystal Palace?

El partido entre Fulham y Crystal Palace se disputa este sábado 5 de septiembre desde las 10:00 horas de Chile en el tradicional Craven Cottage, uno de los estadios clásicos de la Premier League.

¿Quién transmite el posible debut de Darío Osorio?

El posible debut de Darío Osorio en la Premier League se podrá ver en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+ en su plan premium.

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En síntesis