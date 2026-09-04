El agente Pablo Leclerc contó detalles de la llegada del extremo chileno Crystal Palace y se refirió a su posible debut en la Premier League.

El pasado martes se confirmó el fichaje del atacante chileno Darío Osorio en el Crystal Palace, en el límite del cierre del mercado en la Premier League.

El formado en Universidad de Chile dio el gran salto a la mejor liga del mundo proveniente del FC Midtjylland de Dinamarca, partiendo a préstamo con opción de compra obligatoria que supera los 26 millones de euros.

Hasta el momento Osorio lleva tres entrenamientos con ‘Las Águilas’ y ha estado acompañado por su representante, Pablo Leclerc, quien esta jhornada dio una entrevista a Radio ADN.

En la instancia, el agente nacional se refirió a las sensaciones tras este traspaso: “Muy contentos y tranquilo, porque se ha cumplido un poco parte del proceso que uno siempre intentó planificar, pero que la verdad uno nunca sabe si se va logrando”.

Respecto a la adaptación del oriundo de Hijuelas en el cuadro londinense, comentó: “Darío bien, lleva tres entrenamientos. La verdad que se adpata bien, hay un par de jugadores que conocía, que los había enfrentado en selección y eso hace un poco más fácil las cosas. Y el club también tiene gente que le da mucho soporte y eso ayuda mucho a la adaptación o al arribo del jugador al club”.

Darío Osorio está listo para su debut en la Premier League. (Foto: CPFC)

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¿Se viene el debut de Darío Osorio en la Premier League?

Además, Leclerc confirmó que el extremo de 22 años entró en la citación del entrenador Pierre Sage para el partido de este sábado contra el Fulham por la tercera fecha de la Premier League. “Sí, así es”, respondió ante la consulta.

En la conversación, también recordó que el seleccionado nacional venía siendo seguido por varios clubes desde hace un tiempo, incluso hace un año pudo haber dado un paso similar.

“El año pasado en esta misma época nosotros habíamos tenido ofertas concretas, y la verdad que el club de Darío prefería tenerlo un año más, disfrutarlo, tenía competencias internacionales que hacían que el jugador se quedara un tiempo más. Nos pedían eso y obviamente se buscó un acuerdo. Habían varios equipos que lo venían siguiendo hace mucho tiempo”, completó.

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¿Cuándo es el partido de Fulham vs. Crystal Palace?

El Crystal Palace visita al Fulham este sábado a las 10:00 horas de Chile en Craven Cottage, un duelo de dos equipos de Londres, en el marco de la tercera jornada de la Premier League 2026-2027. Este partido será transmitido por Disney+ Premium.