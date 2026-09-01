La millonaria cifra que podría recibir la Universidad de Chile por la inminente venta de Darío Osorio al Crystal Palace.

En las últimas horas un tremendo bombazo se ha dado a conocer en el mercado de pases y el gran protagonista es Darío Osorio, quien se convertirá en nuevo jugador del Crystal Palace de la Premier League.

De acuerdo a la información entregada por el periodista inglés, Ben Jacobs en su cuenta de ‘X’, el arribo del seleccionado nacional al fútbol inglés se habría acordado este martes en el último día del mercado europeo de pases.

La operación sería un préstamo con obligación de compra, en la que se contemplan 2 millones de euros por el préstamo, la obligación de compra alcanzaría los 26 millones de euros, más otros 4 millones en variables, lo que su operación completa llegaría a lo 32 millones, siendo la venta más importante en la historia del Midtjylland.

El millonario traspaso también se sigue de cerca en Universidad de Chile, quienes recibirán una gran monto tras conservar el 10% de la carta del jugador, sumado al 5% correspondiente a los derechos de formación.

Osorio daría el gran salto a la Premier League | Foto: Getty Images

El monto que podría recibir la U por Osorio

Siguiendo los pasos del traspaso, considerando la obligación de compra de 30 millones de euros, el 10% que conserva Universidad de Chile representaría 3 millones de euros.

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A esta cifra se le podría sumar el porcentaje correspondiente al mecanismo de solidaridad, lo que podría elevar este monto a los 4 millones de euros, un monto más que importante para las arcas de Azul Azul.

Las próximas horas serán cruciales para poder confirmar lo que sería este histórico traspaso para Darío Osorio a la Premier League, en el que lo transformaría como la venta más alta en la historia del fútbol de Dinamarca.