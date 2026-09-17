¿Juega Darío Osorio?: la formación del Crystal Palace para enfrentar al Lech Poznan en la UEFA Europa League

El delantero nacional, Darío Osorio podría ver acción en esta jornada con el Crystal Palace.

En esta jornada, el Crystal Palace de Darío Osorio verá acción dentro de lo que será la UEFA Europa League, en donde el conjunto de ‘Las ‘Águilas’ tendrá su debut ante el Lech Poznan de Polonia.

La escuadra del chileno buscará hacerse respetar en casa y quedarse con los tres puntos para su primer gran objetivo, que es poder lograr avanzar a la próxima fase de esta competencia.

Para lo que será este encuentro, el entrenador Pierre Sage tomó una importante decisión con Darío Osorio, en la que forma parte de la convocatoria para este partido y esperará por su oportunidad en el banco de suplentes.

Hace unos instantes, el Crystal Palace oficializó su formación,en la quelos once elegidos son los siguientes: Walter Benítez en portería; Axel Disasi, Honest Ahanor y Chris Richards en defensa; Anan Khalaili, Quinten Timber Adam Wharton y Tyrick Mitchell en el mediocampo; Daichi Kamada, Jorgen Strand Larsen y Yéremy Pino en delantera.

Osorio espera ver por minutos | Foto: Instagram

El ex Universidad de Chile, Darío Osorio esperará por su oportunidad en la banca de suplentes, en la que estará con jugadores como Ben Chilwell, Óscar Mingueza, Ismaila Sarr y Eddie Nketiah.

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El duelo entre Crystal Palace y Lech Poznan se disputará este jueves 17 de septiembre a partir de las 16:00 horas de Chile, en el estadio Selhurst Park y lo podrás seguir por Disney+.