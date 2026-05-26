El mundo Boca Juniors le pone punto final a la aventura de Carlos Palacios: “Ciclo cumplido”

El periodista partidario de Boca Juniors, Nicolás Carrizo, dio por terminada la aventura del chileno en La Bombonera: "Se está viendo un final de ciclo".

Carlos Palacios atraviesa un complejo momento en Boca Juniors y su continuidad en La Bombonera comienza a quedar seriamente en duda. El volante chileno, que llegó como una apuesta importante del cuadro xeneize, hoy enfrenta un duro juicio por parte de los hinchas argentinos, quienes consideran que su ciclo estaría prácticamente terminado.

La situación toma fuerza justo cuando en Colo Colo comienzan a mirar alternativas ofensivas para el segundo semestre, abriendo la puerta a un eventual regreso del ex jugador albo al fútbol chileno.

En conversación con Bolavip Chile, el periodista Nicolás Carrizo, del sitio partidario Planeta Boca, aseguró que el ambiente en Argentina es cada vez más crítico con Palacios. “La situación de Carlos Palacios para el grueso de los hinchas es de ciclo cumplido”, afirmó.

Carlos Palacios tendría los días contados en Boca Juniors (Getty Images).

El comunicador explicó que gran parte del desgaste tiene relación con el irregular rendimiento del chileno durante la temporada 2025, donde nunca logró consolidarse plenamente. “Su temporada termina siendo con muchos altibajos, buenos y malos momentos, pero mediando muchos altibajos en todo el año”, comentó.

A eso se suma el factor físico, uno de los puntos más cuestionados por la parcialidad xeneize. “Más sumando esta situación física de él, que todavía no le permitió jugar en todo este año. La realidad es que si él se va de Boca no es algo que la gente pueda llegar a sentir o extrañar u oponerse”, lanzó.

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Incluso, desde Argentina ya ven al ex Unión Española y Vasco da Gama como un futbolista reemplazable dentro del proyecto deportivo. “Se está viendo un final de ciclo para Palacios y un jugador que puede llegar a significar un recambio para Boca, que se vaya y que venga alguien en su lugar”, sostuvo.

Eso sí, Carrizo también recordó que la situación no pasa únicamente por lo futbolístico, ya que Boca realizó una fuerte inversión económica para quedarse con el pase del mediocampista. “También está en juego todo lo que invirtió dinero Boca en comprar su pase y demás. Ahí ya entramos en una situación de negociación y decisiones dirigenciales”, explicó.

En síntesis…

Ciclo terminado: Hinchas y analistas de Boca Juniors consideran agotado el paso de Carlos Palacios por el club debido a su rendimiento irregular y constantes lesiones.

Hinchas y analistas de Boca Juniors consideran agotado el paso de Carlos Palacios por el club debido a su rendimiento irregular y constantes lesiones. Retorno a Chile: Ante su inminente salida de La Bombonera, Colo Colo ya sigue de cerca la situación del volante ofensivo para concretar su regreso en el segundo semestre.

Ante su inminente salida de La Bombonera, Colo Colo ya sigue de cerca la situación del volante ofensivo para concretar su regreso en el segundo semestre. Traba dirigencial: Aunque los fanáticos no extrañarían su partida, la dirigencia xeneize busca una negociación que le permita recuperar la fuerte inversión económica realizada por su pase.