El "Pirata" no se achicó y nuevamente le pintó la cara al "Millonario", esta vez, coronándose como campeón del fútbol argentino.

El fútbol a veces tiene guiones demasiado perfectos para parecer reales. Belgrano de Córdoba, el mismo club que en 2011 mandó a River Plate al descenso, volvió a cruzarse en el camino del Millonario… y otra vez terminó arruinándole la fiesta. Esta vez fue en una final y con un desenlace de película: triunfo por 3-2 y el primer título oficial para el “Pirata” comandado por Ricardo Zielinski.

Parecía que River iba rumbo a una nueva coronación. A los 17 minutos, Facundo Colidio abrió la cuenta y puso al elenco de Núñez arriba rápidamente. Sin embargo, Belgrano respondió con personalidad y encontró el empate a los 25’, gracias a Leonardo Morales, encendiendo la ilusión cordobesa y sembrando dudas en el favorito.

El segundo tiempo volvió a inclinarse hacia el Millonario. A los 59’, Tomás Galván apareció para el 2-1 y cuando el reloj avanzaba, todo indicaba que River acariciaba el trofeo.

Pero Belgrano nunca dejó de creer. Y entonces apareció el héroe inesperado. Nicolás “Uvita” Fernández, con sangre fría y oportunismo letal, golpeó primero a los 84 minutos para empatar una final que parecía perdida. River quedó aturdido. Apenas tres minutos después, al 87’, el delantero volvió a aparecer dentro del área para desatar la locura absoluta: 3-2, remontada histórica y coronación inolvidable para el Pirata.

CORDOBA, ARGENTINA – MAY 24: Nicolas Fernandez of Belgrano celebrates after scoring the team’s second goal with teammates during the Torneo Apertura 2026 final match between River Plate and Belgrano at Mario Alberto Kempes Stadium on May 24, 2026 in Cordoba, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

El pitazo final desató lágrimas, abrazos y una celebración que quedará marcada para siempre en Córdoba. Porque Belgrano no solo consiguió el primer campeonato de su historia, sino que además volvió a convertirse en verdugo de River en el escenario más cruel posible. Todo bajo el mando de un viejo conocido: Ricardo Zielinski, el “Ruso” que suma otra página legendaria con el club donde construyó parte de su historia.

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Del descenso de River en 2011 a quitarle una final en 2026: Belgrano y River parecen destinados a cruzarse en las noches más dolorosas para el Millonario y más gloriosas para el Pirata.

DATOS CLAVE

El club Belgrano logró el primer título oficial de su historia tras vencer a River.

El delantero Nicolás “Uvita” Fernández anotó dos goles en la remontada final de Belgrano.

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