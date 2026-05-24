El exdelantero del "Cacique" levantó el trofeo en Rusia y terminó rompiéndolo ante la mirada atónita de todos los asistentes.

Pablo Solari vivió una jornada imposible de olvidar en Rusia. El ex delantero de Colo Colo fue protagonista absoluto en la final de la Copa de Rusia, marcando un gol para el Spartak de Moscú y celebrando un nuevo título en su carrera. Sin embargo, lo que terminó dando la vuelta al mundo no fue su anotación… sino un insólito accidente durante los festejos.

El ex jugador albo abrió la cuenta a los 35 minutos ante Krasnodar, encaminando a su equipo hacia el título. Aunque Douglas Soares empató al 56’, el Spartak logró imponerse posteriormente desde los lanzamientos penales y quedarse con el trofeo tras una dramática definición.

Con el pitazo final comenzó la fiesta. Solari, uno de los nombres más queridos por la hinchada colocolina, celebraba junto a sus compañeros cuando tomó la copa de campeón para levantarla frente al plantel y los fanáticos. Ahí ocurrió el momento que nadie esperaba.

El chascarro viral de Pablo Solari: levantó la copa… y la rompió en varios pedazos

En medio de la euforia, Pablo Solari alzó el trofeo con demasiada energía y terminó rompiéndolo accidentalmente, provocando la sorpresa total de sus compañeros. La copa literalmente se desarmó tras el movimiento del argentino, dejando una escena tan incómoda como hilarante.

El ex Colo Colo quedó completamente desconcertado durante algunos segundos y luego solo atinó a largar una carcajada, mientras quienes lo rodeaban intentaban entender qué acababa de pasar.

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Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y el episodio ya suma miles de reproducciones, convirtiendo a Solari en viral por una razón muy distinta a sus goles.

Mira acá el comentado viral de Pablo Solari: