“A nivel de Selección Chilena, yo creo que Charles Aránguiz fue más que Arturo Vidal”

Mariano Puyol analizó la Generación Dorada de La Roja y lanzó una potente reflexión sobre sus principales figuras.

La Selección Chilena tuvo dos planteles de calidad para alzar la Copa América en 2015 y 2016. En tales hitos, hubo jugadores que destacaron por sobre el resto y el debate sigue encendido: ¿qué piezas tuvieron mayor injerencia?

Al menos, Mariano Puyol ya tiene definida su postura. En conversación con BOLAVIP Chile, el retirado atacante dejó una potente reflexión que puede generar controversia.

Sin embargo, antes advirtió: pese a que hubo futbolistas con niveles superlativos, el mérito es de todos. Llevaron a Chile a lo más alto y escribieron sus nombres con letras doradas en la historia del país.

“Yo creo que hay mucho más que tres pilares ahí en esa Selección. No hay que olvidarse de Marcelo Díaz en su mejor momento, Charles Aránguiz sin duda, Eduardo Vargas, Jean Beausejour…“, comentó.

“Ese equipo funcionaba porque no existían tres pilares, existían doce pilares. Ahora como trayectoria, como club, bueno, obviamente que Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Claudio Bravo toman ventaja“, agregó.

Mariano Puyol lanzó una picante reflexión sobre Charles Aránguiz y Arturo Vidal en La Roja. (Imagen: Photosport)

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Charles Aránguiz supera a Arturo Vidal en la Selección Chilena

Y, finalmente, el ídolo de Universidad de Chile detonó la bomba sobre el mediocampo de La Roja. Bajo su visión, el Príncipe de Puente Alto está por sobre El King de San Joaquín.

“Pero a nivel de Selección Chilena, yo siento que Charles Aránguiz fue mucho más que Arturo Vidal“, concluyó.