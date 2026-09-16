Santiago Wanderers llega a España con potente amenaza al Real Madrid: “Tenemos mucho…”

Los 'Caturros' arribaron a Madrid tras 14 horas de vuelo. El técnico Felipe Salinas mandó un fuerte mensaje de cara a la final de la Copa Intercontinental Sub 20.

Santiago Wanderers ya se encuentra en Madrid para afrontar uno de los partidos más importantes de su historia. El plantel Sub 20 del conjunto ‘Caturro’ arribó a la capital española tras un viaje de aproximadamente 14 horas y ya se prepara para enfrentar al Real Madrid este sábado 19 de septiembre por la final de la Copa Intercontinental.

Tras aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la delegación del Decano se trasladó hasta su hotel de concentración para descansar y posteriormente dirigirse a Valdebebas, el centro de entrenamiento del cuadro merengue.

En las instalaciones del Real Madrid, el plantel de Wanderers conoció el complejo deportivo y realizó un pequeño trabajo físico de adaptación, pensando en recuperar energías después del extenso viaje y llegar en las mejores condiciones al esperado compromiso.

Uno de los que tomó la palabra en la capital española fue el técnico Felipe Salinas, quien conversó con el periodista Eugenio Salinas para Redgol y destacó la confianza con la que su equipo afronta el desafío.

“Venimos mentalizados y tranquilos porque sabemos que tenemos mucho potencial, y con la confianza de que hay un trabajo atrás que se viene demostrando hace tiempo. Tenemos las herramientas suficientes para enfrentar un desafío de esta importancia”, señaló.

Publicidad

La Final Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid se disputará este sábado 19 de septiembre desde las 07:30 horas de Chile en el Estadio Santiago Bernabéu. Los jóvenes caturros buscarán hacer historia ante el gigante español.