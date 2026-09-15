Con varias sorpresas: la nómina de Santiago Wanderers para la Copa Intercontinental Sub 20

El técnico Felipe Salinas entregó la nómina de 21 jugadores para disputar la final de la Copa Intercontinental Sub 20 ante Real Madrid.

Santiago Wanderers ya tiene a sus elegidos para disputar la Copa Intercontinental Sub 20 ante Real Madrid. La juvenil ‘Caturra’ dio a conocer la nómina que viajará hasta Madrid para afrontar el esperado encuentro del próximo 19 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu.

El técnico Felipe Salinas contará con un grupo de 21 futbolistas para medirse ante el gigante español. Entre los citados aparecen dos novedades que llamaron la atención de cara al histórico compromiso.

Una de ellas es Juliano Méndez, jugador que llegó recientemente desde Colo-Colo y que tendrá la posibilidad de integrar la delegación que viajará a la capital española. El futbolista se convirtió así en una de las principales sorpresas de la convocatoria.

La otra novedad es Denilson San Martín, quien fue incluido en la lista en reemplazo de Matías Santelices, quien finalmente no fue citado para viajar a España.

Santiago Wanderers buscará un título inédito para el fútbol chileno (Photosport).

La nómina de Santiago Wanderers vs. Real Madrid

Porteros: Fabiano Avello, Juan Francisco Marianjel y Juliano Méndez.

Fabiano Avello, Juan Francisco Marianjel y Juliano Méndez. Defensas: Cristopher Valenzuela, Alexander Dubó, Benjamín Adasme, Amaro Silva, Taizo Bahamondez y Sebastián Jaramillo.

Cristopher Valenzuela, Alexander Dubó, Benjamín Adasme, Amaro Silva, Taizo Bahamondez y Sebastián Jaramillo. Volantes: Cristóbal Ponce, Lucas Avendaño, Cristóbal Villarroel, Sebastián Vargas, Diego Molina, Vicente Lagos y Víctor Vanegas.

Cristóbal Ponce, Lucas Avendaño, Cristóbal Villarroel, Sebastián Vargas, Diego Molina, Vicente Lagos y Víctor Vanegas. Delanteros: Ignacio Flores, Vicente Vargas, Denilson San Martín, Christian Silva y Nicolás Carvacho.