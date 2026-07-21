La Selección de Francia se despidió del entrenador Didier Deschamps que terminó un ciclo de 14 años y ahora traerá a otro técnico de talla mundial.

Recién se terminó el Mundial 2026 con España como la nueva campeona del mundo tras vencer a Argentina en la final, mientras que Francia, la gran favorita del torneo, se quedó solo con el cuarto lugar.

Pese al resultado, Les Bleus son optimistas de cara al futuro y ya tienen listo al que será el reemplazante del entrenador Didier Deschamps, pues el técnico de 57 años decidió por fin a un exitoso ciclo de 14 años al mando de los galos.

Su sustituto será otro DT de talla mundial, también francés y que tendrá su primera incursión al mando de una selección nacional.

El nuevo DT de Francia

Se trata nada más que de Zinedine Zidane, ídolo del Real Madrid y la selección francesa, campeón del mundo como futbolista en 1998 y de la Eurocopa en 2000.

‘Zizou’ no dirige desde 2021, cuando terminó un exitoso ciclo al mando de los merengues, siendo hasta ahora su única refrencia como director técnico.

Al mando del Real Madrid logró un histórico tricampeonato en la Champions League entre 2016 y 2018, y en total sumó 11 títulos con el equipo español.

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Zinedine Zidane será el nuevo DT de la Selección de Francia. (Foto: Lars Baron/Getty Images)

Ahora, a sus 54 años, asumirá en la Selección de Francia con un contrato por cuatro años, para liderar el nuevo proyecto con miras a la UEFA Nations League 2027, la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030.

La oficialización de su fichaje se dará en los próximos días y el debut será en la fecha FIFA de septiembre, donde Francia enfrentará a Turquía y Bélgica por la Nations League.

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En síntesis