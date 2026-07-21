Hace un tiempo, uno de los campeones del mundo con España se enfrentó a Colo Colo y sufrió una humillante goleada.

España se volvió a coronar como campeón del mundo luego de 16 años, esta vez venciendo a Argentina de Lionel Messi en la final del Mundial 2026, a quien le quitó el título. Y en el plantel hispano, hay un jugador que sufrió ante Colo Colo.

Así es, porque entre los 26 pupilos del entrenador Luis de La Fuente hay un delantero que hace tres años y ocho meses enfrentó al Cacique en dos partidos amistosos en Chile.

Se trata de Borja Iglesias, quien visitó nuestro país en noviembre de 2022 junto al Real Betis de Manuel Pellegrini, en que enfrentaron a los albos en Concepción y luego en Viña del Mar.

En el primer amistoso Colo Colo goleó por 5-0 al Betis en el Estadio Ester Roa Rebolledo; luego el equipo que venía dee ser campeón del fútbol chileno se impuso por 1-0 al elenco español en Viña del Mar.

En ambos partidos jugó el ‘Panda’, como es apodado. En Collao ingresó en el segundo tiempo y en Sausalito fue titular.

Borja Iglesias enfrentó a Colo Colo en 2022. (Foto: Eduardo Fortes/PHOTOSPORT)

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Esa gira de los heliopolitanos por Sudamérica fue muy criticada en España, pues no estuvieron a la altura de un cuadro que estaba siendo protagonista en La Liga.

Del Real Betis al Mundial 2026

Borja Iglesias estuvo cinco temporadas en el Real Betis, fue campeón de la Copa del Rey en 2022 y luego partió al Bayer Leverkusen en 2024. Tras un breve paso por Alemania, regresó a la península ibérica en el Celta de Vigo.

En la recta final hacia la Copa del Mundo el delantero de 33 años fue convocado por Luis de La Fuente como alternativa en ataque. En el Mundial 2026 solo ingresó en los descuentos del triunfo por 1-0 sobre Portugal en octavos de final.

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En síntesis