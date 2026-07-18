Esta tarde se enfrentan Francia e Inglaterra para definir al tercer y cuarto puesto del Mundial 2026, luego que hayan perdido en las semifinales.

Este sábado se disputa el penúltimo partido del Mundial 2026 donde Francia e Inglaterra definirán al tercer y cuarto puesto de esta Copa del Mundo, dos selecciones que eran candidatas al título y que cayeron en semifinales.

Los franceses son los actuales subcampeones del mundo y se quedaron ad portas de una nueva final al inclinarse por 2-0 frente a España. Mientras que los ingleses perdieron de forma increíble por 2-1 ante la Argentina de Lionel Messi.

En esta ocasión, ambos entrenadores mandarán equipos mixtos a la cancha, para dejar contento a la mayor parte del plantel que llevaron a esta cita planetaria.

Por el lado de los galos, será el último partido del director técnico Didier Deschamps, quien termina su ciclo de 14 años al mando de Les Bleus.

Para esta jornada el goleador francés Kylian Mbappé se podría convertir en el máximo artillero de este Mundial 2026, pues tiene 8 goles y está empatado con Messi, que juega mañana la final.

Incluso, el astro del Real Madrid lo podría pasar como el mayor anotador en la historia de la Copa del Mundo, para ello tiene que convertir un doblete.

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Las formaciones de Francia vs. Inglaterra

Formación de Francia: Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Warren Zaire-Emery, Adrien Rabiot, Rayan Cherki; Micheal Olise, Désiré Doué y Kylian Mbappé.

Formación de Inglaterra: Dean Henderson; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze, Morgan Rogers, Marcus Rashford; Ivan Toney.

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¿A qué hora es el partido de Francia vs. Inglaterra?

El partido entre Francia e Inglaterra se juega este sábado 18 de julio desde las 17:00 horas de Chile en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

¿Quién transmite este partido en Chile?

Este partido NO es transmitido en televisión abierta para Chile, por lo que SOLO se puede ver a través de DSports más las plataformas de streaming DGO y Paramount+.

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En síntesis