Carlos Mac Allister, padre del mediocampista argentino, se refirió a las versiones que surgieron tras la final del Mundial 2026 y entregó detalles de una conversación con su hijo.

La Selección Argentina cerró su participación en el Mundial 2026 con una dura derrota por a 1 a 0 ante la Selección de España en la gran final, resultado que dejó distintas repercusiones tanto dentro como fuera de la cancha.

Tras el encuentro, comenzaron a surgir diferentes teorías sobre el rendimiento del combinado dirigido por Lionel Scaloni y algunas dudas respecto a lo ocurrido durante el partido.

Una de ellas apuntaa a un supuesto clima enrarecido dentro del vestuario de la Albiceleste, algo que algunos interpretaron a partir de la arenga previa que Lionel Messi les dedicó a sus compañeros antes de salir a la cancha del MetLife Stadium.

Carlos Mac Allister y las teorías conspirativas en Argentina

A raíz de esto, Carlos Mac Allister, padre del jugador Alexis Mac Allister, se refirió en una entrevista con Radio La Red (AM 910) a las dudas que aparecieron luego de la derrota frente a La Furia Roja y aclaró todo.

“Para algunos periodistas es difícil entender que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor que vos. Te terminas agarrando de una cosa y lo más lindo que eso se transmite”, manifestó de entrada.

El exfutbolista de Boca Juniors reconoció incluso que él mismo llegó a preguntarse si había ocurrido algo dentro del plantel. “Ayer le escribí a Alexis si pasó algo, entré en la duda. Si entré yo en la lógica de la duda, que si hubiera pasado mi hijo me hubiera dicho al toque, imagínense el resto”, explicó.

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En Argentina siguen sin creer que jugaron tan mal ante España | FOTO: Justin Setterfield/Getty Images

“Me dijo que hablaron de salir a jugar en el sentido futbolero, de jugar, tocar, triangular y no tirarla para arriba. Se estaban refiriendo a eso. Después hay un montón de dudas que empezaron estos días por ese post que se hizo y mucha gente me escribió”, señaló.

Finalmente, el “Colorado” fue contundente al analizar la final y respaldó la superioridad del conjunto español: “Todo el mundo tiene claro que jugamos contra España y fue mejor”.

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Las declaraciones de Carlos Mac Allister: