Destapan incendio en Argentina: aseguran quiebre absoluto entre el camarín y una figura de la albiceleste

En Picado TV Argentina destaparon el quiebre absoluto entre una figura de la albiceleste y el camarín del vicecampeón del mundo.

Argentina se quedó con las ganas de sumar una nueva estrella en su palmarés el día de ayer, toda vez que España superó sin contratiempos a la albiceleste por la cuenta mínima con un solitario gol de Ferran Torres en el alargue.

La no obtención del título no fue la única mala noticia en Nueva Jersey, toda vez que el comunicador y panelista de Picado TV Argentina, Gustav Salvestrini, informó de un quiebre total en el camarín de la albiceleste.

“Hubo quilombos en el grupo de WhatsApp, cosas raras que algunos sabemos y otros no. Los mismos jugadores de la selección no se lo bancan más a Rodrigo De Paul y dicen que no basta chupando las medias, no eres el próximo capitán de la selección”, dijo en primera instancia.

Salvestrini asegura que en Argentina no soportan al ‘motorcito’ De Paul. | Foto: Getty Images

Tras cartón, Salvestrini complementa diciendo que “Antes del mundial, viste que hay muchos grupos de WhatsApp. Un jugador de la Selección Argentina se equivocó de grupo y mandó un mensaje erróneo a un grupo donde estaba De Paul criticándolo. Eso es información”.

“Hay muchos jugadores que no se lo bancan (a Rodrigo De Paul), que lo encuentran un chupamedia. Hay una leve interna en la selección sobre quién será el capitán cuando no esté Messi”, remató.

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Ahora, habrá que esperar al correr de los días sobre qué pasará con el futuro de Lionel Messi y varios jugadores que bien podrían haber vivido la última cita mundialista con la camiseta de Argentina.

En síntesis

España venció a Argentina 1-0 con gol de Ferran Torres en el Mundial.

El comunicador Gustav Salvestrini informó sobre un quiebre en el camarín de Argentina.

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