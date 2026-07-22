Carlos Palacios recibe un nuevo golpe en Boca Juniors: la mala noticia que llega desde Argentina

El jugador nacional, Carlos Palacios ha vivido un año 2026 para el olvido, en la que tras sufrir una sinovitis en su rodilla derecha, tuvo que ser intervenido y quedó fuera de todo el primer semestre en Boca Juniors.

Para la segunda parte del año, el ex Colo Colo buscaba dejar atrás lo que pasó en la primera parte del 2026 y quería su redención para este segundo semestre, en el equipo que hoy comanda Rodolfo Arruabarrena.

El jugador nacional volvió a ver minutos en el encuentro amistoso de Boca Juniors ante Athletico Paranaense y luego en la Copa Argentina ante Sarmiento de Junin, algo que lo llenaba de ilusión para esta segunda parte del año.

Palacios con estos minutos que estaba viendo, se ilusionaba con decir presente en los duelos por los Playoffs de la Copa Sudamericana, en la que Boca Juniors se enfrenta ante O’Higgins de Rancagua, pero en las últimas horas recibió una dura noticia.

Palacios recibe una mala noticia en Argentina | FOTO: Getty Images

Palacios es baja ante O’Higgins

En las últimas horas, se conoció la información de que Carlos Palacios no será opción para el duelo ante O’Higgins de Rancagua en La Bombonera, siendo baja para su equipo.

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Desde el otro lado de la cordillera informaron que el ex Colo Colo volvió a tener algunos problemas físicos, los que le impiden ser considerados para este partido a nivel internacional.

Ahora, Carlos Palacios espera poder tener una pronta recuperación ante este inconveniente físico y ser una opción para lo que será el duelo de vuelta ante la escuadra nacional la próxima semana.

🚨AHORA | CARLOS PALACIOS se PIERDE el partido vs O'Higgins por LESIÓN. ❌



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