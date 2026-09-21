Jorge Coke Hevia lanza polémica opinión sobre una figura de Universidad Católica: “Para mí no es ídolo”

En la Universidad Católica hoy hay un importante debate sobre lo que es el futuro de Gary Medel, en la que el ‘Pitbull’ termina contrato a final de este 2026 y hasta día de hoy, no hay muchas luces de una posible renovación en los ‘Cruzados’.

Sobre esta situación, el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a lo que es este complejo escenario que vive la dirigencia de la UC con la situación del ‘Bicampeón de América’, en la que dejó una polémica opinión.

“Si bien Medel, para mí no es ídolo, porque ha jugado poquito, pero es un tipo muy identificado con la Católica, es el último gran producto de la Católica, entonces creo que siempre se puede llegar a un arreglo”, parte señalando Hevia.

Agregando a esto, el comunicador indicó: “Si Medel baja sus pretensiones económicas porque quiere jugar un año más, la Católica podría renovarle perfectamente, este año hizo homenaje con Agustín Farías, podría hacerlo con Gary Medel, que tendría mucho más lógico”.

Medel y su futuro en la UC es una interrogante | Foto: Photosport

Para el ‘Coke’ es crucial saber que es lo que quiere hacer Gary Medel tras finalizar la temporada, en donde le pasa la pelota al jugador sobre que espera para su futuro y si es que quiere continuar en la UC, que piense en rebajar su salario para llegar a un acuerdo con el club.

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“Si esas condiciones no perjudican a la Católica, yo le renovaría para que se retire en casa, él se va a retirar ahí, pero tiene que ver con el deseo, más allá de la cancha, porque en la cancha no ha dado muestra para tener que renovarle”, remarcó.

Concluyendo, Hevia deja en claro que hoy el escenario para Gary Medel no es muy positivo para que la dirigencia de la Universidad Católica piense en su renovación, por lo que el jugador tendrá que hacer un gran gesto para buscar continuar en el club y cumplir el sueño de retirarse en el club de sus amores.

“Perdió el puesto, cuando eres actor de reparto y te lesionas tanto, no aportas mucho. Con condiciones acorde a la realidad de la Católica, renovarle para que se retire como él quisiera, y si no, no nomás, el fútbol homenaje no tiene que existir”, cerró.