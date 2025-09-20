Otra vez Carlos Palacios está en el ojo del huracán en Argentina, esta vez por su inesperada reacción cuando fue reemplazado en el empate de Rosario Central ante Boca Juniors, en el partido que quedó marcado por el golazo olímpico de Ángel Di María.

Esa vez el chileno miró la paleta de cambios y no entendía por qué él tenía que salir. Algo que se intensificó cuando paso por el costado del ayudante de Miguel Ángel Russo, Claudio Ubeda.

Palacios encaró a la mano derecha de su entrenador soltando un “¿en serio a mí”, haciéndose muy viral su reacción.

A uno que no le gustó nada el comportamiento del ex Colo Colo fue a Jorge Chino Benítez, el que aseguró que “lo tienen que citar a una charla privada para que entienda cómo son las cosas. En Boca, la camiseta está por encima de todo. Esos gestos no van“

La leyenda xeneize agrega que “lo citaría a las siete de la mañana todos los días para hablar en privado. Primero, el respeto a los compañeros que entran por vos”.

Tejado de vidrio para criticar a Carlos Palacios

Jorge Chino Benítez tiene un pasado que lo condena a la hora de dar consejos y pedir conductas apropiadas. En 2005 cuando fue entrenador de Boca Juniors escupió a Adolfo Bofo Bautista, jugador del Atlas en un partido de Copa Libertadores.

Este hecho le costó mucho al ex DT, puesto que después de este suceso, jamás fue llamado por otro equipo.