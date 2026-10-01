Hungría vs. Georgia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Hungría y Georgia se enfrentan este viernes 2 de octubre, en el Puskas Arena, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Georgia visita a Hungría este viernes 2 de octubre en el Puskas Arena por la tercera jornada de la Liga de Naciones.

Hungría llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Georgia tratará de dar el golpe.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Hungría empató 0-0 como visitante ante Irlanda del Norte en la fecha anterior. Hungría está 39° en la tabla con 1 punto. Antes perdió 0-1 como local ante Ucrania.

En su último compromiso, Georgia empató 0-0 como local ante Ucrania. El conjunto marcha 40° con 1 punto. Antes perdió 0-1 como local ante Irlanda del Norte.

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El historial entre Hungría y Georgia

Hungría y Georgia se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 triunfo de Hungría y 1 de Georgia.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/09/2001 Georgia vs. Hungría 3-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/2001 Hungría vs. Georgia 4-1 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

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En síntesis