¿Por qué no juega Jude Bellingham en el duelo entre Inglaterra y Francia en el Mundial 2026?

La Selección de Inglaterra tiene hoy su último encuentro dentro del Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Thomas Tuchel se enfrentará ante Francia en el duelo por el tercer puesto de esta Copa del Mundo.
Para este encuentro, el estratego alemán ya dio a conocer su onceno hace unos instantes para esta jornada, en la que varias sorpresas se dejó ver en su formación y un importante jugador no dirá presente.
Se trata del mediocampista Jude Bellingham, el jugador del Real Madrid no será considerado por Tuchel desde el primer minuto, en la que esperará por su oportunidad desde el banco de los suplentes.
¿La razón de su suplencia? El mediocampista de 23 años no fue considerado por su DT por una decisión técnica, en la que decidió darle la oportunidad a otros jugadores que no tuvieron muchos minutos en el torneo.
Bellingham no será de la partida en Inglaterra | Foto: Getty Images
Es por esto que Tuchel opta por conservarlo de este encuentro y tenerlo como una opción en el banco de suplentes, mientras que su lugar será ocupado por Eberechi Eze.
De esta forma, Bellingham esperará por su oportunidad en el banco, en la que esperará poder ver minutos y ayudar a su selección a quedarse con el tercer lugar en el Mundial.
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En Síntesis
- Thomas Tuchel alineará a Inglaterra contra Francia por el tercer puesto del Mundial 2026.
- Jude Bellingham será suplente frente a Francia por una decisión netamente técnica del entrenador.
- Eberechi Eze ocupará el lugar del mediocampista del Real Madrid en la formación titular.