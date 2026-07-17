Sale a la luz el video que explica el golpe de Jude Bellingham a Valentín Barco: ¿Merecido?

El crack de Inglaterra le pegó a Valentín Barco tras las semifinales, y ahora se hizo público el video que explica el golpe.

El partido entre Argentina e Inglaterra disputado el miércoles pasado en Atlanta por el Mundial 2026 fue de pierna dura, donde el cuadro trasandino tenía sangre en el ojo por hechos políticos, mientras que para los ingleses simplemente era un partido más.

Una de las imágenes que se hizo viral al término del encuentro fue la de Jude Bellingham, crack del cuadro europeo, golpeando a Valentín Barco en la cabeza a modo de reprimenda tras celebrar cerca de él en la cancha.

Si bien en un principio se pensaba que el golpe del jugador del Real Madrid fue producto de la calentura, ahora quedó en evidencia que no fue por eso y fue por las burlas del jugador argentino hacia los ingleses.

Valentín Barco fue celebrando en la cara a todos los ingleses.



Nos quieren vender que el malo de la película fue Jude Bellingham.



HONOR A JUDE BELLINGHAM por lo que hizo. pic.twitter.com/6LBS4jqnzs — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 16, 2026

Un registro revela cómo Valentín Barco le grita el 1-1 parcial de Enzo Fernández en la cara a varios jugadores de Inglaterra, situación que quedó en la retina de Bellingham y que después le pasó factura cuando terminó el encuentro.

Si bien la situación no pasó a mayores, nuevamente queda demostrado que hay jugadores que simplemente no saben ganar y, cuando les toca perder, suelen armar revueltas dentro de la cancha para ensuciar lo que sucedió en el campo de juego.

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De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

En síntesis

Valentín Barco gritó el gol del empate argentino en la cara de los ingleses.

El mediocampista Jude Bellingham golpeó en la cabeza a Barco tras finalizar el encuentro.

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