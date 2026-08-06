Todo listo en España para que arranque una nueva temporada de La Liga, competición que tendrá a Real Madrid y Barcelona como grandes favoritos.

La temporada 2026-2027 de La Liga de España está lista para comenzar con los 20 mejores equipos del fútbol español en busca del título. Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid volverán a perfilarse como los principales candidatos, aunque clubes como Athletic Club, Villarreal, Real Betis de Manuel Pellegrini y Real Sociedad intentarán dar pelea en una de las ligas más competitivas de Europa.

¿Qué equipos jugarán La Liga 2026-2027?

Los 20 clubes participantes serán:

Alavés

Athletic Club

Atlético de Madrid

Barcelona

Celta de Vigo

Deportivo La Coruña

Elche

Espanyol

Getafe

Levante

Málaga CF

Osasuna

Racing Santander

Rayo Vallecano

Real Betis

Real Madrid

Real Sociedad

Sevilla

Valencia

Villarreal

Barcelona levantó el trofeo de campeón la temporada 2025-2026 (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

¿Cuándo comienza La Liga 2026-2027?

La nueva temporada de La Liga comenzará el viernes 15 de agosto de 2026, dando inicio a un campeonato que se extenderá hasta mayo de 2027 y que definirá tanto al nuevo campeón como a los equipos que clasificarán a las competiciones europeas.

¿Dónde ver EN VIVO La Liga 2026-2027?

Los principales encuentros de La Liga de España podrán seguirse en toda Latinoamérica a través de las señales de ESPN por televisión.

Además, todos los fanáticos podrán disfrutar de los partidos vía streaming mediante el plan premium de Disney+, plataforma que transmitirá los encuentros más importantes de cada jornada, con cobertura en vivo, repeticiones y programación especial dedicada al fútbol español.