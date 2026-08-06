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Fútbol de España

La Liga 2026-2027: equipos, cuándo comienza y dónde ver por TV y streaming online

Todo listo en España para que arranque una nueva temporada de La Liga, competición que tendrá a Real Madrid y Barcelona como grandes favoritos.

Todo listo para que arranque La Liga de España.
© Getty ImagesTodo listo para que arranque La Liga de España.

La temporada 2026-2027 de La Liga de España está lista para comenzar con los 20 mejores equipos del fútbol español en busca del título. Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid volverán a perfilarse como los principales candidatos, aunque clubes como Athletic Club, Villarreal, Real Betis de Manuel Pellegrini y Real Sociedad intentarán dar pelea en una de las ligas más competitivas de Europa.

¿Qué equipos jugarán La Liga 2026-2027?

Los 20 clubes participantes serán:

  • Alavés
  • Athletic Club
  • Atlético de Madrid
  • Barcelona
  • Celta de Vigo
  • Deportivo La Coruña
  • Elche
  • Espanyol
  • Getafe
  • Levante
  • Málaga CF
  • Osasuna
  • Racing Santander
  • Rayo Vallecano
  • Real Betis
  • Real Madrid
  • Real Sociedad
  • Sevilla
  • Valencia
  • Villarreal
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Barcelona levantó el trofeo de campeón la temporada 2025-2026 (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Barcelona levantó el trofeo de campeón la temporada 2025-2026 (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

¿Cuándo comienza La Liga 2026-2027?

La nueva temporada de La Liga comenzará el viernes 15 de agosto de 2026, dando inicio a un campeonato que se extenderá hasta mayo de 2027 y que definirá tanto al nuevo campeón como a los equipos que clasificarán a las competiciones europeas.

¿Dónde ver EN VIVO La Liga 2026-2027?

Los principales encuentros de La Liga de España podrán seguirse en toda Latinoamérica a través de las señales de ESPN por televisión.

Además, todos los fanáticos podrán disfrutar de los partidos vía streaming mediante el plan premium de Disney+, plataforma que transmitirá los encuentros más importantes de cada jornada, con cobertura en vivo, repeticiones y programación especial dedicada al fútbol español.

Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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