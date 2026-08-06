La temporada 2026-2027 de La Liga de España está lista para comenzar con los 20 mejores equipos del fútbol español en busca del título. Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid volverán a perfilarse como los principales candidatos, aunque clubes como Athletic Club, Villarreal, Real Betis de Manuel Pellegrini y Real Sociedad intentarán dar pelea en una de las ligas más competitivas de Europa.
¿Qué equipos jugarán La Liga 2026-2027?
Los 20 clubes participantes serán:
- Alavés
- Athletic Club
- Atlético de Madrid
- Barcelona
- Celta de Vigo
- Deportivo La Coruña
- Elche
- Espanyol
- Getafe
- Levante
- Málaga CF
- Osasuna
- Racing Santander
- Rayo Vallecano
- Real Betis
- Real Madrid
- Real Sociedad
- Sevilla
- Valencia
- Villarreal
Barcelona levantó el trofeo de campeón la temporada 2025-2026 (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)
¿Cuándo comienza La Liga 2026-2027?
La nueva temporada de La Liga comenzará el viernes 15 de agosto de 2026, dando inicio a un campeonato que se extenderá hasta mayo de 2027 y que definirá tanto al nuevo campeón como a los equipos que clasificarán a las competiciones europeas.
¿Dónde ver EN VIVO La Liga 2026-2027?
Los principales encuentros de La Liga de España podrán seguirse en toda Latinoamérica a través de las señales de ESPN por televisión.
Además, todos los fanáticos podrán disfrutar de los partidos vía streaming mediante el plan premium de Disney+, plataforma que transmitirá los encuentros más importantes de cada jornada, con cobertura en vivo, repeticiones y programación especial dedicada al fútbol español.