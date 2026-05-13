Por tercer partido consecutivo, el tocopillano ha sabido deslumbrar con su increíble capacidad para sacar adelante a su equipo en momentos de máxima tensión.

El Sevilla dio un paso gigante para asegurar su permanencia en LaLiga tras imponerse por 3-2 al Villarreal en un partidazo disputado en el Estadio de la Cerámica. El cuadro andaluz contó con participación chilena, ya que Gabriel Suazo fue titular y Alexis Sánchez ingresó en el segundo tiempo para transformarse en pieza clave de la remontada.

El comienzo del encuentro fue un verdadero golpe para el conjunto sevillano. Villarreal aprovechó sus primeras aproximaciones y rápidamente tomó ventaja gracias a los tantos de Gerard Moreno a los 13 minutos y Georges Mikautadze a los 20’, dejando contra las cuerdas al elenco dirigido por Luis García Plaza.

Pero el Sevilla reaccionó antes del descanso y logró meterse nuevamente en partido. Primero apareció Oso a los 36’ para descontar y luego Kike Salas, en el segundo minuto de adición del primer tiempo, marcó el empate 2-2 que cambió completamente el ánimo del compromiso.

Alexis Sanchez vuelve a brillar en épica remontada del Sevilla (Photo by Antonio Pozo / PRESSIN)

En el complemento ingresó el “Niño Maravilla” y tuvo impacto inmediato. El tocopillano entró a los 71 minutos y apenas segundos después recuperó un balón clave en la salida rival, jugada que terminó con asistencia de Djibril Sow y definición de Akor Adams para sellar el 3-2 definitivo.

¡MÁS AL ÁNGULO, IMPOSIBLE! Impresionante definición de Akor Adams, para el 3-2 del Sevilla que sueña con la permanencia en #LaLigaxESPN.



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Con esta victoria, Sevilla alcanzó su tercer triunfo consecutivo y escaló hasta el décimo lugar de la tabla con 43 puntos, alejándose de la zona de descenso cuando restan apenas dos jornadas para el cierre del campeonato español.

Elogios de la prensa para Alexis

Ante la gran actuación durante los minutos que ingresó al campo, la prensa de Sevilla se rindió una vez más ante el ariete nacional.

Estadio Deportivo, quienes lo calificaron con nota 6, agregaron lo siguiente sobre el tocopillano: “Aportó pausa y líneas de pase para mantener el balón en momentos clave. Pudo incluso marcar el cuarto”.

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Diario de Sevilla por su parte destacó la astucia del goleador histórico de La Roja en el gol del triunfo: “El robo de Alexis ha sido clave. El Sevilla remonta y manda en el marcador”.

Pasados los 80′ de juego, de hecho tuvo la chance de anotar el 4 a 2 para su escuadra y así lo detalló ABC Sevilla: “Se precipitó demasiado en el mano a mano con Tenas”.

Sevilla toma aire antes de enfrentar al Real Madrid

El cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo quedó cuatro puntos por encima del Girona, equipo que actualmente marca la zona roja de La Liga con 39 unidades, por lo que la permanencia parece cada vez más encaminada.

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Ahora, el próximo desafío del Sevilla será de máxima exigencia, ya que este domingo 17 de mayo recibirá al Real Madrid en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 13:00 horas de Chile.

Así está la tabla de LaLiga