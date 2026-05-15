El diario ABC de Sevilla dio a conocer que Alexis Sánchez y otros cuatro jugadores se despedirán del club a final de temporada.

Todo indica que Alexis Sánchez vive sus últimos días como jugador de Sevilla FC. Pese a transformarse en una pieza clave en la reacción del conjunto andaluz para escapar de la zona de descenso en La Liga, el delantero chileno no continuaría en el club para la próxima temporada.

Así lo adelantó el medio español ABC de Sevilla, que aseguró que el tocopillano disputará este domingo su último partido en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán cuando el elenco nervionense reciba a Real Madrid por la fecha 37 del certamen.

Según el citado medio, junto a Alexis también dejarían el club nombres importantes como César Azpilicueta, Neal Maupay, Odysseas Vlachodimos y Adnan Januzaj. “Han vivido un año muy intenso en Nervión y este domingo tendrán que decir adiós a sus aficionados”, señalaron desde ABC.

Alexis Sánchez estaría viviendo sus últimos días en Sevilla (Getty Images).

Respecto al formado en Cobreloa, el periódico destacó especialmente su compromiso en la recta final de la temporada. “Alexis tampoco seguirá en el Sevilla y no se puede decir que no se haya dejado la piel sobre el terreno de juego. Aunque no ha salido de inicio en esta última etapa con García Plaza, sus actuaciones han llamado mucho la atención de la afición por la entrega que le ha dedicado el futbolista a la causa del equipo”, apuntaron.

El ex delantero de Barcelona, Arsenal e Inter de Milán ha sido determinante en los últimos encuentros del Sevilla. En sus tres partidos más recientes, Sánchez aportó con dos asistencias y un gol, registros fundamentales para encaminar la permanencia del elenco andaluz.

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En síntesis…