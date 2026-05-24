Alexis Sánchez rara vez se extiende públicamente. Por eso, el mensaje que dedicó a César Azpilicueta, quien anunció su retiro tras más de 20 años de carrera y más de 800 partidos como profesional, no pasó desapercibido. Más aún porque las palabras del chileno tuvieron tono de homenaje y hasta cierto aroma a despedida personal.

El histórico defensor español decidió poner fin a su trayectoria luego de cerrar la temporada con Sevilla, club donde compartió camarín con el tocopillano. Antes fueron rivales en Inglaterra, protagonizando intensos duelos entre Chelsea y Arsenal, pero en España construyeron una amistad que quedó reflejada en la despedida del delantero nacional.

A través de redes sociales, Alexis publicó varias imágenes junto al multicampeón español y le dedicó un mensaje cargado de respeto por su trayectoria.

“Azpilicueta, solo me queda decir que como rival eras muy pesado conmigo, pero compartiendo un camarín y defendiendo al Sevilla, agradezco el compañerismo que tuviste con el resto y el profesionalismo día a día”, escribió el “Maravilla” en sus redes.

El delantero también valoró lo difícil que resulta mantenerse durante tantos años en la élite del fútbol europeo: “Tu larga carrera en la élite. No la tiene cualquiera, más hoy que el fútbol ha cambiado mucho”, añadió.

El mensaje de Alexis a Azpilicueta que también remueve preguntas sobre su propio futuro

La despedida terminó con una reflexión más íntima, enfocada en la vida después del fútbol, un escenario que inevitablemente también empieza a rondar al máximo goleador histórico de la Roja, hoy con 37 años. “Ahora te toca disfrutar la familia y todo lo que tengas por delante. Un abrazo grande de tu compañero de charlas y de entrenamientos juntos… Abrazo”.

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Las palabras dejaron una sensación difícil de ignorar. Porque mientras Azpilicueta baja definitivamente el telón, Alexis Sánchez también atraviesa los últimos capítulos de una carrera extraordinaria. Aunque sigue compitiendo al máximo nivel y sumando minutos en España, los rumores de un regreso a Sudamérica e incluso a Chile crecen cada día más.

El “Niño Maravilla” todavía no habla de retiro. Pero despedidas como esta recuerdan algo incómodo para el fútbol chileno: el día en que Alexis diga adiós ya no parece una idea lejana, sino una conversación que lentamente empieza a acercarse.

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DATOS CLAVE

El defensor español César Azpilicueta anunció su retiro tras disputar más de 800 partidos.

El delantero chileno Alexis Sánchez despidió a su compañero con un emotivo mensaje público.

Ambos futbolistas compartieron camarín en el club Sevilla tras ser rivales en Inglaterra.