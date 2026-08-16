El Niño Maravilla fue presentado ante los hinchas del CF Montréal en el entretiempo del partido contra DC United en el Stade Saputo.

Este sábado Alexis Sánchez fue presentado ante los hinchas del CF Montréal en el Stade Saputo, que es el hogar de su nuevo equipo en la Major League Soccer (MLS) de Norteamérica.

El club canadiense aprovechó el partido que disputaron con DC United por la Conferencia Este para que el delantero chileno pudiera recibir los aplausos a estadio lleno de los seguidores del ‘Impact’.

En el entretiempo, el tocopillano entró a la cancha acompañado del presidente de la institución, Gabriel Gervais, con quien se le pudo ver hablando en español.

El bicampeón de América se puso la camiseta del Montréal con el dorsal ’10’ y también se acercó a las tribunas para saludar a los fanáticos chilenos que se hicieron presente con banderas y camisetas de La Roja.

Incluso, el atacante de 37 años terminó regalando su camiseta a un niño, para luego retirarse y dejar que se reanudara el partido, que terminó en empate 1-1 por la fecha 19 de la MLS.

Mira el VIDEO a continuación:

¡Bienvenido a tu nueva casa! 💙🇨🇱



Alexis Sánchez au Stade Saputo pour la première fois 🙌



Welcome home Alexis 🏡

#CFMTL pic.twitter.com/TFW5pMBc3X — CF Montréal (@cfmontreal) August 16, 2026

Publicidad

Alexis Sánchez como en casa

Cabe recordar que en la provincia de Quebec hay una colonia importante de chilenos, quienes han recibido a Sánchez como en casa desde el primer momento. Incluso, ayer le dieron la bienvenida en el ayuntamiento de Montréal junto a la alcaldesa Soraya Martínez Ferrada, nacida en Chile.

Esta sin duda que es una de las presentaciones más multitudinarias que ha tenido el ex Barcelona, similar a cuando llegó al Olympique de Marsella en 2022 o en su regreso al Udinese en 2024.

Al equipo canadiense llega como su jugador designado o franquicia, que le permite tener un contrato que supere el límite salarial que determina esta liga.

Publicidad

En síntesis