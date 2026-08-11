Un símbolo de la U se olvida para siempre de Alexis Sánchez: “Él quiso su carrera así”

El exdefensor de la U, Horacio Rivas, lanzó una contundente reflexión tras la decisión de Alexis de ficha en la MLS y no cumplir el sueño de jugar en la U.

La decisión de Alexis Sánchez de continuar su carrera en la MLS tras fichar por CF Montréal dejó sentimientos encontrados entre los hinchas de Universidad de Chile, quienes esperaban que el delantero finalmente cumpliera uno de sus grandes sueños: defender la camiseta de la U en el filo de su carrera.

Uno de los referentes de la U que analizó la situación fue Horacio Rivas, quien en conversación con Bolavip Chile reconoció que la posibilidad de haber fichado a Alexis “era una oportunidad bonita, sobre todo por el ambiente de tenerlo en Chile, por todo lo que se hablaba y todo lo que se decía, pero que finalmente no se concreta”.

Sin embargo, el exdefensor azul consideró que la decisión de Sánchez también puede entenderse desde el punto de vista de su extensa carrera en el extranjero. “Creo que es una buena decisión de Alexis, porque dentro de todo, él hizo toda su carrera en el extranjero y por más que uno quisiera tenerlo o haberlo visto en el fútbol chileno, creo que era algo muy complicado”, explicó.

En ese sentido, Rivas advirtió que “si las cosas no se hubiesen dado, lo habríamos visto vapuleado o incluso criticado… Él quiso su carrera, la quiso hacer así y felicidades por eso. Yo creo que no hay discusión en eso. Es un crack, se le desea lo mejor”, afirmó.

Finalmente, ‘Carepato’ Rivas abogó para que Alexis “siga disfrutando de algo que lo ha hecho tan bien y, sobre todo, que sea un ambiente donde también seguramente quería vivir y que era justamente el desafío de irse a Norteamérica”.