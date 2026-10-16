Manuel Pellegrini le da un espaldarazo a Nicolás Córdova en La Roja: “Que siga haciendo su trabajo”

El estratega nacional, Manuel Pellegrini salió a darle su respaldo a Nioclás Córdova en La Roja.

En la Selección Chilena se ha generado un importante debate sobre quien debería ser el nuevo entrenador del equipo de todos y todo esto por lo que ha sido el criticado trabajo de Nicolás Córdova al mando de ‘La Roja’, quien no ha logrado llenar el paladar del hincha nacional.

Sobre esto, en las últimas horas uno de los grandes candidatos a la banca de la Selección Chilena, Manuel Pellegrini conversó con los medios de comunicación previo al duelo entre el Real Betis y Barcelona, en la que comentó sobre su seguimiento al trabajo en ‘La Roja’.

“La verdad que en el parón y permanentemente estoy viendo los partidos de todos, no solamente de la selección chilena, también la liga inglesa, la española. Esta profesión significa muchas horas fueras del campo para progresar, viendo las características de todos”, partió señalando Pellegrini

Puntualmente, el ‘Ingeniero’ detalló en que no posee de la mayor información para poder dar un análisis a lo que es el presente de la Selección Chilena, por lo que se resta de cuestionamientos al proceso de Córdova.

Córdova recibe el respaldo de Pellegrini | Foto: Photosport

“No tengo la información en estos momentos para dar un detalle puntual de cómo los veo, porque no estoy metido en todos los partidos, ni en los entrenamientos”, remarcó.

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Concluyendo, Pellegrini tuvo palabras para lo que es el trabajo de Nicolás Córdova en la Selección Chilena, en la que destaca de la importancia de su trabajo y espera que se sostenga al cargo de ‘La Roja’.

“Pero es importante que Nicolás, que está ahí, siga haciendo su trabajo como lo está haciendo hasta ahora”, concluyó.