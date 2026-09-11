¡Más de 2 millones de reproducciones! Michael Olise se hace viral por esta surrealista entrevista

Conocido por su extraña personalidad, el francés se hizo viral por esta llamativa entrevista tras ser elegido la figura en el triunfo del Bayern Múnich en Champions League.

Conocido por su extraña personalidad, el futbolista Michael Olise una vez más hizo de las suyas. El atacante francés anotó un tremendo doblete en la goleada 5-0 del Bayern Múnich ante Bodo Glimt en el arranque de la Champions League.

A los 83’ y 90+2’, el nacido en Londres clavó dos golazos en la goleada bávara y tras la goleada fue elegido la figura del partido por la cadena alemana DAZN.

Ahí vino lo más surrealista. En la entrevista el seleccionado francés mostró una calma absoluta y con muy escuetas palabras le respondió al entrevistador. La insólita secuencia suma más de 2 millones de visualizaciones en X.

Así fue uno de los golazos que marcó Michael Olise en Champions League (Photo by Alex Grimm/Getty Images).

La surrealista entrevista a Michael Olise

Entrevistador: “¿Cómo te sientes al marcar golazos así?”.

“¿Cómo te sientes al marcar golazos así?”. Olise: “No lo sé…”

“No lo sé…” Entrevistador: “¿Cómo sucede? ¿Es algo que te sale de dentro o lo piensas?”

“¿Cómo sucede? ¿Es algo que te sale de dentro o lo piensas?” Olise: “Bueno, yo disparo y luego… O entra o no”.

“Bueno, yo disparo y luego… O entra o no”. Entrevistador: “Parece fácil así y que todos pudieran hacerlo, pero eres el único…”.

“Parece fácil así y que todos pudieran hacerlo, pero eres el único…”. Olise: “No soy el único que marca goles”.

“No soy el único que marca goles”. Entrevistador: “Pero, ¿goles así?”

“Pero, ¿goles así?” Olise: “No creo”.