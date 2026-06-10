Los 10 jugadores a seguir dentro de lo que será la realización del Mundial 2026.

El Mundial 2026 está por comenzar, en donde los distintos países ya se preparan con todo para llegar de la mejor forma al inicio de esta competencia, que estará de alto impacto.

Ante la gran cantidad de futbolistas que dirán presente en este torneo, en Bolavip Chile hicimos el trabajo de encontrar a los diez jugadores en los que hay que poner atención en este Mundial.

El gran ábanico de opciones parte con lo que será el último baile de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal y culmina en lo que será el primer Mundial de Lamine Yamal.

El día previo al Mundial es el más movido del mercado: BOLAVIP te trae las últimas variaciones de cuotas para que afines tu estrategia de apuestas mundial antes del debut.

1. Kylian Mbappé (Francia)

El jugador de la Selección de Francia aparece como el principal candidato a ser la figura del torneo, en donde aparece como la gran carta de gol para llevar a Francia a ser campeón.

2. Lamine Yamal (España)

Con apenas 18 años, el jugador español tendrá su primera vez en el Mundial, en la que espera mostrar su gran nivel futbolístico, el que también lo posiciona a ser una de las grandes figuras en esta competencia.

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3. Cristiano Ronaldo (Portugal)

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo probablemente disputará lo que será su última Copa del Mundo, en la que espera poder sellar de la mejor forma su gran carrera futbolística levantando el Mundial.

4. Jude Bellingham (Inglaterra)

El polifuncional mediocampista inglés apunta a ser uno de los hombres más importantes de este torneo y ayudar a los ‘Three Lions’ en poder coronarse en este Mundial.

5. Vinícius Júnior (Brasil)

El astro del Real Madrid llega como el gran banderín de ataque para la selección que lidera Carlo Ancelotti, en la que espera poder mostrar una mejor versión en el Mundial, a comparación del 2022.

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6. Michael Olise (Francia)

Olise es un jugador a seguir | Foto: Getty Images

El jugador del Bayern Múnich es hoy en día uno de los jugadores sensación, su gran temporada con el conjunto alemán, el que lo acompañó con su gan capacidad para rematar y asistir, lo hacen ser uno de las joyas a seguir en este torneo.

7. Arda Güler (Turquía)

El joven talento turco y que milita en el Real Madrid posee una zurda exquisita y una enorme visión de juego a su temprana edad. Junto a su selección busca ser una de las grandes revelaciones de este torneo.

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8. Désiré Doué (Francia)

Otra joya del fútbol francés que tendrá su primera vez en un Mundial, en la que también promete con su explosión y técnica, la que ha llamado la atención y lo consolida como un jugador importante en el PSG.

9. Erling Haaland (Noruega)

El goleador del Manchester City también tendrá su gran estreno dentro del Mundial, en la que gracias a su gran capacidad en el ataque, lo candidatean a ser un hombre importante en este torneo.

10. Rayan Cherki (Francia)

Finalmente, el genio del Manchester City también aparece como un nombre a seguir tras lo que fue su temporadón con el elenco inglés, en la que en su primera temporada en la Premier League, se consolidó como una gran figura

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