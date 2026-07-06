Kylian Mbappé destroza a senadora paraguaya tras insultos racistas: su respuesta da la vuelta al mundo

El delantero francés, Kylian Mbappé destruyó con todo a la senadora paraguaya Celeste Amarilla.

El duelo entre Francia y Paraguay sigue generando coletazos tras lo que fue la apretada victoria de la escuadra europea por la cuenta mínima ante la selección sudamericana, la que dejó una importante polémica entre ambos países tras el tenso momento que vivieron en el terreno de juego.

En las últimas horas, la senadora paraguaya Celeste Amarilla volvió a encender esta polémica entre paraguayos y franceses, en la que dejó gruesas e insólitas palabras contra la figura de Francia, Kylian Mbappé en su cuenta de ‘X’.

“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. En vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés”.

“Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido“, fue lo que dijo Amarilla.

Mbappé no tuvo filtro tras esta polémica | Foto: Getty Images

Mbappé respondió sin filtro

Tras estas insólitas declaraciones, el crack francés ocupó su cuenta de ‘X’ para responder sin filtro a la senadora paraguaya después de los duros dichos que emitió contra su persona y que generaron polémica.

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“Madame Celeste Amarilla; Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”

“Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”. declaró el goleador francés.

Finalmente, Mbappé dejó un mensaje más que claro, en la que indicó que él hará todo lo posible para que este tipo de mensajes de odio y racismo no se propaguen nunca más en el fútbol.

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“Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, cerró.

Ahora Mbappé y la Selección de Francia se enfocan en lo que será su encuentro por los cuartos de final del Mundial 2026, en el que se enfrentarán ante Marruecos.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026