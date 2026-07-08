¡ÚLTIMO MINUTO!: La FIFA toma una dura decisión que golpea a Francia: Michael Olise es el gran afectado

La dura noticia que recibió Francia a horas de enfrentar a Marruecos y afecta a Michael Olise.

La Selección de Francia se prepara para lo que será su duelo por los cuartos de final del Mundial 2026, en donde los dirigidos por Didier Deschamps se enfrentarán ante Marruecos.

Para este partido, ya mucha polémica se ha instalado en las últimas horas tras la decisión de la FIFA, que otorgó un equipo arbitral completamente argentino para este duelo decisivo, la que ha generado muchas sospechas por parte de los europeos.

Pero esto no ha sido todo, ya que en las últimas horas una nueva dura noticia recibió la Selección de Francia previo a este compromiso ante Marruecos, el que genera preocupación.

La FIFA le dice no a Francia por la apelación de Olise

Olise sufre en Francia | Foto: Getty Images

Desde la Federación Francesa de Fútbol tomaron una importante decisión tras su duelo ante Paraguay, en la que apelaron a la tarjeta amarilla de Michael Olise tras un encontrón con Matías Galarza, la que sintieron que no era para amonestación.

En Francia entregaron su apelación a la FIFA sobre esta amonestación al crack del Bayern Múnich, la que tuvo una respuesta que sorprendió a todos: un rotundo no.

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La Selección de Francia se había ilusionado con la posibilidad de anular esta tarjeta a Olise, teniendo en consideración lo que fue la situación que vivió Folarin Balogun, quien fue expulsado y su sanción no operó para su duelo ante Bélgica, algo que generó polémica.

En Francia esperan no sufrir con esta amonestación de Michael Olise, quien en caso de ver la tarjeta amarilla ante Marruecos y puedan avanzar a semifinales, el jugador se perdería ese duelo crucial.

Alors que la FFF avait demandé l’annulation du carton jaune reçu par Michael Olise contre le Paraguay en huitièmes de finale de Coupe du monde (1-0, samedi), elle a appris ce mercredi que l’avertissement était maintenu > https://t.co/j7pkCWh3mS pic.twitter.com/q3LogCHpz6 — L’Équipe (@lequipe) July 8, 2026