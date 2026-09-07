Mourinho apunta al responsable de la caída ante el Betis de Pellegrini: “Se tiene que ir a la casa”

En la previa del debut en Champions League, el entrenador del Real Madrid repasó al VAR por la polémica derrota ante Real Betis.

En la cabeza de José Mourinho, entrenador del Real Madrid, todavía sigue dando vueltas la caída ante el Real Betis de Manuel Pellegrini por La Liga. En un partido que no estuvo exento de polémicas, el elenco que dirige el entrenador chileno superó por 1-0 a los merengues en La Cartuja, que tuvo como gran protagonista al VAR.

El cuerpo arbitral decidió no repetir un agónico penal ejecutado por Kylian Mbappé que fue contenido por el portero Álvaro Valles y que hubiese significado el empate para los madridistas. En la previa del choque de Champions League entre el Real e Inter de Milán, el técnico portugués volvió a referirse a la derrota ante el ‘Ingeniero’.

SEVILLE, SPAIN – SEPTEMBER 04: Jose Mourinho, Head Coach of Real Madrid talks to his players during the LaLiga EA Sports 2026/27 match between Real Betis Balompie and Real Madrid at Estadio La Cartuja on September 04, 2026 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

En conferencia de prensa, Mou cargó contra el VAR y el penal que no se repitió. “No quiero hablar de criterio arbitral. Voy a escapar de tu pregunta, perdona. Perdimos con el Betis, porque no traducimos en goles la producción ofensiva que el equipo ha tenido. Pero el penal… ¿por qué no ha sido repetido? ¿Es porque el VAR no conoce el reglamento o porque no ha querido? Si el VAR no lo ha repetido por desconocimiento, se tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si es porque no ha querido, todavía peor. Si no sabían el reglamento, ¿por qué no llamaron al árbitro para verlo en el monitor?”, apuntó el luso.

“Es extraño. Yo quiero ir en la dirección de la honestidad y pensar que no sabía el reglamento. Quiero dejar claro que no hemos perdido por eso, porque quizá hubiésemos fallado el penalti, pero me gustaría saber por qué no ha sido repetido”, agregó Mourinho todavía fastidiado por la polémica desde los doce pasos.

El DT también cuestionó el criterio arbitral para amonestar a Vinicius: “La otra cosa es por qué el capitán Vinicius se lleva una tarjeta amarilla. Va al árbitro y le muestra amarilla. El capitán tiene el derecho de ir al árbitro para pedir una explicación”, cerró.

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⚽️ Mourinho recupera su famoso 'por qué' y critica el arbitraje



«Si el VAR no ha repetido el penalti se tiene que ir a casa» pic.twitter.com/Woe7A0t3Bm — El Debate (@eldebate_com) September 7, 2026

Cuándo y a qué hora juegan Real Madrid vs. Inter

Tras la caída ante Real Betis, ahora Real Madrid está enfocado en el debut de la Champions League ante Inter de Milán. El duelo está programado para este martes 8 de septiembre a las 16:00 horas de Chile (21:00 local).

El choque entre merengues y neroazurro podrás verlo en TV a través de ESPN y en streaming por el plan premium de Disney+.