El entrenador chileno se refirió a las últimas declaraciones del DT del Real Madrid, quien lo llenó de elogios en la previa de un nuevo enfrentamiento.

Este jueves el entrenador José Mourinho del Real Madrid hizo un impensado mea culpa respecto a las declaraciones de hace 15 años contra Manuel Pellegrini, a quien volverá a enfrentar mañana en la visita al Real Betis.

El técnico portugués destacó la respetable trayectoria del Ingeniero y se rindió ante su persona, palabras que rápidamente llegaron a oídos del DT chileno.

En conferencia de prensa, Pellegrini fue consultado por estos dichos de Mou, donde recordó lo sucedido en 2011, cuando lo menospreció por su paso al Málaga tras dirigir al Madrid.

“Con José Mourinho llevamos muchos años, hemos tenido muchísimos enfrentamientos deportivos dentro del campo de juego, momento de unas declaraciones hace mucho tiempo, que para mí no tiene ninguna trascendencia, cada uno puede decir lo que tenga ganas. Yo estaba muy contento de estar en Málaga y fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera”, rememoró el ex Manchester City.

“No tengo ningun tipo de enfrentamiento con él, nos hemos topado muchísimas veces, nos ha tocado ganar, nos ha tocado perder, tengo una muy buena opinión de él como técnico”, agregó Pellegrini.

Pero la parte final de su respuesta fue lo más potente: “Lo veo mucho más maduro como técnico ahora que quizás hace unos años atrás. Así que yo creo que ahora tiene más raciocinio de los que dice”.

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Mira el VIDEO a continuación:

¿Cuándo y a qué hora es el partido del Real Betis vs. Real Madrid?

El Real Madrid de José Mourinho visitará al Real Betis de Manuel Pellegrini este viernes 4 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio de La Cartuja en Sevilla, por la cuarta fecha de La Liga de España.

¿Quién transmite el partido de Real Betis vs. Real Madrid?

Este partido será transmitido en televisión por la señal de ESPN y en streaming por la plataforma de pago Disney+ en su plan premium.