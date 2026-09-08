¿Juega Darío Osorio?: la formación del Crystal Palace para enfrentar al Middlesbrough en la Copa de la Liga

En esta jornada, el Crystal Palace de Darío Osorio verá acción dentro de lo que será la Copa de la Liga en Inglaterra, en donde el conjunto de ‘Las ‘Águilas’ se verá las caras ante el Middlesbrough.

La escuadra del chileno buscará hacerse respetar en casa y quedarse con la victoria para poder avanzar a la próxima ronda de la competición, en la que para este partido hay una gran noticia para el ex Universidad de Chile.

Tras la victoria en la pasada fecha de la Premier League por 3-2 ante el Fulham, en la que se dio el debut de Darío Osorio, el entrenador Pierre Sage dejó un mensaje que para el duelo de esta jornada podrían existir sorpresas en su formación y una de estas será la primera titularidad del chileno.

Hace unos instantes, el Crystal Palace oficializó su formación, en la que Darío Osorio será titular y los once elegidos son los siguientes: Walter Benítez en portería; Axel Disasi, Honest Ahanor y Takehiro Tomiyasu en defensa; Óscar Mingueza, Quinten Timber, Will Hughes y Ben Chilwell en el mediocampo; Darío Osorio, Jorgen Strand Larsen y Yéremy Pino en delantera.

Osorio tendrá su primera titularidad | Foto: Instagram

El duelo entre Crystal Palace y Middlesbrough se disputará este martes 8 de septiembre a partir de las 15:45 horas de Chile, en el estadio Selhurst Park y lo podrás seguir por Disney+.