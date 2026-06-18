En una charla exclusiva con Bolavip, el ex árbitro argentino rompió el silencio, se alineó con Zinedine Zidane y dictó su polémico veredicto sobre la jugada

El triunfal debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 quedó inevitablemente marcado por la controversia. Pese al contundente 3-0 sobre Argelia con un triplete de su capitán, el planeta fútbol sigue escandalizado por la violenta acción del minuto 31, donde Lionel Messi le propinó un fuerte planchazo al defensor Aissa Mandi.

En medio de una ola de reclamos internacionales que exigen que la acción debió costar la tarjeta roja, BOLAVIP conversó en exclusiva con el ex árbitro trasandino Javier Castrilli, quien entregó su implacable visión experta sobre el hecho.

A contramano de la indignación de la escuadra africana, Castrilli fundamentó su postura respaldando el análisis de otra leyenda del balompié mundial:

La adhesión: El exjuez confesó que se adhiere por completo a los conceptos vertidos por Zinedine Zidane respecto a la polémica jugada.

El exjuez confesó que se adhiere por completo a los conceptos vertidos por respecto a la polémica jugada. Fiel reflejo: A su juicio, las palabras del astro francés reflejan con exactitud matemática lo que ocurrió en el césped.

A su juicio, las palabras del astro francés reflejan con exactitud matemática lo que ocurrió en el césped. El factor clave: Explicó que si bien la infracción existió, el capitán de la Albiceleste tuvo un gesto técnico determinante que lo terminó salvando de la expulsión.

“¿Para expulsión? No, para mí no”

“Para mí no era expulsión. Adhiero a los conceptos de Zinedine Zidane. Me parece que las palabras de Zidane reflejan exactamente lo que es. Una persona que comete una falta de esa es porque la falta existió, obvio, pero para llegar al estatus de ser pasible de una expulsión, tiene que tener la violencia… porque puede ser sin intención incluso, pero con violencia y comprometer la integridad física del adversario”. — Javier Castrilli, en exclusiva con Bolavip.

El exjuez desglosó la mecánica del impacto señalando que el atacante del Inter Miami golpea inicialmente con la rodilla y se lleva por delante al jugador argelino, mientras este también se va estableciendo en la disputa. Según su análisis técnico, en el momento exacto en que Messi siente el contacto físico de su suela, afloja la pierna y la retira, acción que termina diluyendo la violencia necesaria para justificar una cartulina roja directa.

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Lionel Messi figura excluyente de Argentina, quedó en el ojo del huracán por una falta que pudo ser tarjeta roja.

Omisión de la tarjeta amarilla por imprudencia

A pesar de descartar que fuera una jugada de expulsión, el otrora colegiado fue sumamente categórico en que la acción bajo ningún punto de vista debió quedar impune en el trámite del partido. Castrilli enfatizó que la entrada del astro trasandino sí era merecedora de una tarjeta amarilla, apuntando a que se trató de una evidente muestra de imprudencia reglamentaria que Marciniak omitió erróneamente en el campo.

“Messi es un peligro marcando”

Para cerrar su intervención en exclusiva, el analista arbitral se tomó con humor la faceta defensiva de la “Pulga”, sentenciando que las labores de recuperación son, por lejos, su punto más bajo en el rectángulo verde. “Es la falta típica del que no quiere… del que no sabe marcar. Messi no sabe marcar, es un peligro marcando“, lanzó entre risas el exjuez, concluyendo con ironía que quitar balones parece ser lo único que el mejor jugador del mundo no domina con maestría.