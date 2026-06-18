Según trascendió, La Roja dejará en el camino a la empresa alemana. El contrato concluye en 2026 y se habla de un nuevo acuerdo.

Un nuevo remezón azota a la Selección Chilena. Sin embargo, en esta oportunidad no tiene que ver con la búsqueda de su DT o algún escándalo a nivel dirigencial. ¿Qué pasó? Aseguran que la era Adidas llegó a su fin.

Ante el término del contrato con la empresa alemana a fines de 2026, ya se habla de otro auspiciador en la indumentaria deportiva del combinado nacional. Ello fue advertido por Jorge “Coke” Hevia.

A través de su cuenta personal de X, el periodista indicó cuál será la marca que representará a La Roja en el siguiente proceso clasificatorio. Se trata de Marathon, de origen ecuatoriano.

“Marathon vestirá a la Selección Chilena“, expresó escuetamente el comunicador a través de la plataforma mencionada.

De esta manera, La Roja se sumaría a Ecuador y Bolivia. Si bien no hay informes oficiales, en el primer caso se habla de un pago de 2,6 millones de dólares anuales aproximadamente. En el segundo, la cifra alcanza los 1,4 millones USD.

Marathon vestirá a la Selección Chilena: ya lo hace con Ecuador. (Foto: Getty Images)

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No solo estará en la Selección Chilena

Cabe consignar que a la par de los combinados mencionadas, en Chile tanto Huachipato como Unión Española son auspiciados por Marathon. A su vez, Los Cóndores también tienen tal vínculo.

Todo ello deberá ser oficializado en las próximas semanas. Habrá que ver cuál es el pacto: Adidas abonó tres millones USD por temporada, por lo que hay dudas sobre cuál será el nuevo monto a recibir.

En resumen:

El periodista Jorge “Coke” Hevia aseguró que Marathon vestirá a la Selección Chilena.

aseguró que Marathon vestirá a la Selección Chilena. La empresa Adidas finalizará su contrato con el combinado nacional a fines de 2026.

finalizará su contrato con el combinado nacional a fines de 2026. La marca Marathon de origen ecuatoriano ya auspicia a los clubes Huachipato y Unión Española.