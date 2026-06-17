Un verdadero terremoto de proporciones gigantescas remece los pasillos del Estadio Monumental de Núñez justo en el arranque de un nuevo ciclo deportivo

Hace semanas se especulaba con esta noticia y este martes se hizo oficial, el director técnico de River Plate, Eduardo Coudet, golpeó la mesa de forma implacable y borró al defensor de La Roja, Paulo Díaz, de la delegación que viajará a realizar la pretemporada en Europa.

El zaguero nacional encabeza una masiva y descarnada “lista negra” de futbolistas que no serán considerados por el estratega trasandino para el exigente segundo semestre.

Díaz ha sonado tanto en Colo Colo como en Universidad de Chile para reforzar estos equipos de cara al segundo semestre, sin embargo, la intención del jugador al parecer es seguir en el extranjero.

A través de un comunicado oficial emitido por la institución, se confirmó que la delegación que partirá hacia Europa no contará con siete futbolistas profesionales: Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo. Todos estos jugadores recibieron el duro balde de agua fría de quedarse en Argentina y deberán presentarse el lunes 22 de junio para entrenar apartados en Buenos Aires, transformándose en los principales damnificados del nuevo proceso.

El ex Palestino, Maxi Salas, tampoco seguirá en River Plate.

La limpieza total: Negociaciones, bajas mundialistas y más despedidas

El zafarrancho en Núñez no se detiene ahí, ya que la poda de Coudet se extendió a otras promesas y figuras extranjeras. A la lista de marginados de la pretemporada en Alicante se suman los juveniles Ian Subiabre y Santiago Lencina, quienes no viajarán debido a que el club mantiene negociaciones en curso para incorporarlos a otras instituciones.

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Por su parte, el defensor Andrés Herrera tampoco regresará, ya que se encuentra negociando su transferencia definitiva al Columbus Crew de Estados Unidos, club donde vence su préstamo el 30 de junio.

En el plano de los jugadores que terminan anticipadamente su vínculo con la banda sangre, la dirigencia de Núñez tomó decisiones drásticas:

Kendry Páez y Matías Viña no continuarán en el club , luego de que la regencia decidiera interrumpir de forma abrupta sus respectivos préstamos con el Chelsea de Inglaterra y el Flamengo de Brasil.

, luego de que la regencia decidiera interrumpir de forma abrupta sus respectivos préstamos con el Chelsea de Inglaterra y el Flamengo de Brasil. Kevin Castaño, actualmente disputando el Mundial, regresará directo al grupo de los relegados una vez que termine la participación de su selección.

una vez que termine la participación de su selección. 🇵🇾Matías Galarza Fonda vivirá la misma realidad de entrenar apartado, aunque su futuro definitivo quedará sujeto a que no se ejecute la opción de compra de su pase.

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Para cerrar una jornada para el olvido en el búnker de River Plate, el club reveló una última y misteriosa movida: cuatro futbolistas que SÍ viajarán a España ya fueron declarados oficialmente transferibles y negociables. Aunque la institución ya se lo comunicó a sus representantes, decidió mantener bajo estricto secreto los nombres de los nuevos cortados.