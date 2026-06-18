En medio de al algarabía que existe en Argentina tras el extraordinario debut en el Mundial 2026, donde golearon por 3-0 a Argelia con triplete de Lionel Messi, se han encendido las alarmas por un problema familiar que está atravesando el capitán de la Albiceleste.
Algunos rumoreaban que se debía a una separación con su esposa Antonela Roccuzzo, más aún luego de sus declaraciones tras el estreno en esta Copa del Mundo.
“Una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados”, dijo a la transmisión finalizado el partido en Kansas City el martes.
Mientras que en zona mixta, La Pulga agregó: “La verdad que es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Ahora estamos en un momento difícil. Se juntaron muchas cosas”.
El verdadero problema que acongoja a Lionel Messi
Pero con el transcurso de las horas emergió la información desde el otro lado de la cordillera indicando que el problema de Messi se debía a su padre, quien estaría delicado de salud.
Y así lo confirmó la familia este jueves 18 de junio por medio de un comunicado, donde transparentaron que Jorge Messi está “bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.
Revisa a continuación el comunicado completo:
¿Debuta Neymar en el Mundial 2026? La decisión que tomó Brasil para el partido contra Haití
¿Cuándo vuelve a jugar Argentina?
El siguiente partido de Argentina en el Mundial 2026 será contra Austria, el próximo lunes 22 de junio a las 13:00 horas en Dallas, por la segunda fecha del Grupo J.
En síntesis
- Argentina goleó 3-0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi en su debut.
- Kansas City fue la ciudad donde Messi declaró tener días difíciles el día martes.
- Jorge Messi está bajo seguimiento médico, confirmó su familia el jueves 18 de junio.