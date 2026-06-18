El astro y capitán de Argentina que tuvo un debut soñado en el Mundial 2026, transparenta el problema personal que está atravesando.

En medio de al algarabía que existe en Argentina tras el extraordinario debut en el Mundial 2026, donde golearon por 3-0 a Argelia con triplete de Lionel Messi, se han encendido las alarmas por un problema familiar que está atravesando el capitán de la Albiceleste.

Algunos rumoreaban que se debía a una separación con su esposa Antonela Roccuzzo, más aún luego de sus declaraciones tras el estreno en esta Copa del Mundo.

“Una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados”, dijo a la transmisión finalizado el partido en Kansas City el martes.

Mientras que en zona mixta, La Pulga agregó: “La verdad que es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Ahora estamos en un momento difícil. Se juntaron muchas cosas”.

El verdadero problema que acongoja a Lionel Messi

Pero con el transcurso de las horas emergió la información desde el otro lado de la cordillera indicando que el problema de Messi se debía a su padre, quien estaría delicado de salud.

Y así lo confirmó la familia este jueves 18 de junio por medio de un comunicado, donde transparentaron que Jorge Messi está “bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.

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Revisa a continuación el comunicado completo:

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina?

El siguiente partido de Argentina en el Mundial 2026 será contra Austria, el próximo lunes 22 de junio a las 13:00 horas en Dallas, por la segunda fecha del Grupo J.

En síntesis

Argentina goleó 3-0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi en su debut.

con un triplete de Lionel Messi en su debut. Kansas City fue la ciudad donde Messi declaró tener días difíciles el día martes.

fue la ciudad donde Messi declaró tener días difíciles el día martes. Jorge Messi está bajo seguimiento médico, confirmó su familia el jueves 18 de junio.