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Mundial 2026

¿Se confirma la ruptura? Este es el problema familiar que acongoja a Lionel Messi en el Mundial 2026

El astro y capitán de Argentina que tuvo un debut soñado en el Mundial 2026, transparenta el problema personal que está atravesando.

Lionel Messi atraviesa compleja situación personal en el Mundial 2026. (Foto: Francois Nel/Getty Images)
© Getty ImagesLionel Messi atraviesa compleja situación personal en el Mundial 2026. (Foto: Francois Nel/Getty Images)

En medio de al algarabía que existe en Argentina tras el extraordinario debut en el Mundial 2026, donde golearon por 3-0 a Argelia con triplete de Lionel Messi, se han encendido las alarmas por un problema familiar que está atravesando el capitán de la Albiceleste.

Algunos rumoreaban que se debía a una separación con su esposa Antonela Roccuzzo, más aún luego de sus declaraciones tras el estreno en esta Copa del Mundo.

“Una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados”, dijo a la transmisión finalizado el partido en Kansas City el martes.

Mientras que en zona mixta, La Pulga agregó: “La verdad que es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Ahora estamos en un momento difícil. Se juntaron muchas cosas”.

El verdadero problema que acongoja a Lionel Messi

Pero con el transcurso de las horas emergió la información desde el otro lado de la cordillera indicando que el problema de Messi se debía a su padre, quien estaría delicado de salud.

Y así lo confirmó la familia este jueves 18 de junio por medio de un comunicado, donde transparentaron que Jorge Messi está “bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.

Revisa a continuación el comunicado completo:

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¿Cuándo vuelve a jugar Argentina?

El siguiente partido de Argentina en el Mundial 2026 será contra Austria, el próximo lunes 22 de junio a las 13:00 horas en Dallas, por la segunda fecha del Grupo J.

En síntesis

  • Argentina goleó 3-0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi en su debut.
  • Kansas City fue la ciudad donde Messi declaró tener días difíciles el día martes.
  • Jorge Messi está bajo seguimiento médico, confirmó su familia el jueves 18 de junio.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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