Lamine Yamal reabre el debate del GOAT tras su elogio a Lionel Messi: “Si alguien tiene dudas es porque…”

El Mundial 2026 sigue acaparando todas las miradas de los fanáticos del fútbol y no solo por lo que pasa dentro de la cancha, sino también por todo lo que genera alrededor.
En ese contexto, Lionel Messi volvió a ser protagonista tras firmar una actuación estelar con la Selección Argentina, anotando un hattrick ante Argelia, en un partido que rápidamente dio la vuelta al mundo.
Su nivel volvió a encender el debate eterno sobre su lugar en la historia del fútbol, justo en un momento en que la competición sigue avanzando y cada partido deja nuevas historias.
Messi deslumbró al mundo con sus tres goles en el Mundial 2026 | FOTO: Michael Steele/Getty Images
Lamine Yamal elogia a Messi y lo coloca en la cima histórica
En ese contexto, las voces de las nuevas figuras del fútbol mundial también comienzan a tomar peso, y esta vez fue una de las grandes promesas del deporte quien se sumó a la discusión.
Fue el delantero español Lamine Yamal quien, al ser consultado por RTVE sobre la actuación del actual jugador del Inter Miami, no dudó en elogiarlo.
“Cada partido que juega demuestra que es el mejor jugador de la historia”, señaló el atacante del FC Barcelona.
Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 19 de junio y cómo ver en Chile
“Si alguien aún tiene dudas, es porque las busca deliberadamente. Mi ídolo es Neymar, pero Messi es el mejor de todos los tiempos”, agregó.
Sus palabras no tardaron en llamar la atención, reabriendo el eterno debate entre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Maradona y Pelé sobre quién es el verdadero mejor jugador de la historia.
Se arma el gran debate:
Encuesta¿Quién es el mejor futbolista de la historia?
¿Quién es el mejor futbolista de la historia?
YA VOTARON 0 PERSONAS