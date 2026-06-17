El astro trasandino brilló con un triplete en el 3-0, pero una durísima entrada sobre Aissa Mandi encendió la polémica mundial.

Argentina, con Lionel Messi como gran figura, debutó con autoridad en el Mundial 2026 tras imponerse por un contundente 3-0 a Argelia. El astro trasandino se robó todas las miradas al marcar los tres goles para la escuadra “Albiceleste”, rompiendo con ello varios récords históricos. Sin embargo, su brillante actuación dentro de la cancha quedó en el centro de la polémica debido a una controversial e inesperada jugada que dio la vuelta al mundo.

Corría el minuto 31 del primer tiempo cuando el actual delantero del Inter Miami protagonizó la acción que empañó el compromiso: Messi le propinó un fuerte planchazo al defensor argelino Aissa Mandi. El zaguero africano quedó tendido inmediatamente sobre el césped tras la temeraria entrada del capitán argentino. El “10” se disculpó de inmediato con su rival, consciente de la gravedad del choque.

Para sorpresa de todos los presentes y los televidentes, la jugada no recibió sanción alguna por parte del árbitro polaco Szymon Marciniak. De hecho, el juez principal ni siquiera fue llamado por el VAR para revisar una posible tarjeta roja directa. Esta polémica decisión arbitral provocó la indignación inmediata en toda la delegación de Argelia y desató, de manera paralela, una ola de críticas despiadadas en las distintas redes sociales.

La falta de Lionel Messi que no tuvo ni tarjeta amarilla.

El furioso descargo de Aissa Mandi en sus plataformas

“Si me hubiera fracturado el tobillo anoche, el tipo que lo hizo se habría ido sin tarjeta. Los árbitros necesitan mejorar. Todo el mundo está mirando”. — Aissa Mandi, defensor de Argelia.

A raíz de esta impunidad, el propio Aissa Mandi decidió pronunciarse a través de sus redes sociales sobre la dura infracción que recibió por parte de Lionel Messi. El zaguero compartió una elocuente imagen del momento exacto en que el astro argentino impacta de lleno sobre su tobillo, acompañándola con el duro mensaje dirigido al arbitraje mundial.

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Un debate que divide al planeta fútbol

Como era de esperarse, la publicación del futbolista argelino no tardó en viralizarse y generó un intenso debate en las plataformas digitales. Por un lado, una gran cantidad de hinchas respaldaron la postura de Mandi y consideraron que Messi debió ser expulsado sin miramientos. Por el otro, los defensores del trasandino consideraron que la acción fue propia del juego, una mera disputa de balón y que bajo ningún punto de vista ameritaba una tarjeta roja.