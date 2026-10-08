Una de las nuevas promesas del fútbol chileno partió al Sevilla y firmó contrato, siendo una grata sorpresa para el medio nacional.

Este jueves se dio a conocer el fichaje de un futbolista chileno en el Sevilla, por lo que el lateral izquierdo Gabriel Suazo tendrá un nuevo compañero nacional en el club nervionense.

Se trata del juvenil Renato Morales, volante de 18 años que firmó contrato con el elenco español, luego de un periodo a prueba donde incluso fue apadrinado por Alexis Sánchez.

La joven promesa hizo sus primeras armas en Cobresal, siendo traspasado desde la Sub 21 de los Mineros. Sus primeros pasos en Sevilla los dará en el Juvenil D, tal como lo informaron a través de un comunicado.

“Renato Morales se une al Sevilla FC Juvenil D, donde continuará su desarrollo bajo la dirección de Rafa Ortega. El futbolista chileno llega desde la Sub-21 de Cobresal a través del Programa de Carrera de Alto Rendimiento, y está listo para asumir el reto de su primera experiencia compitiendo fuera de su país natal”, indicaron desde el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Mientras que Morales se refirió a este importante en una publicación en Instagram: “Muy feliz de formar en este gran club. Muchas gracias a todos, en especial a mi familia y amigos por apoyarme siempre. Este es solo el comienzo, vamos por mucho más”.

Renato Morales tras firmar contrato con el Sevilla. (Foto: Instagram)

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Renato Morales compartirá instalaciones con Gabriel Suazo, quien había quedado como el único chileno del Sevilla tras la salida de Alexis Sánchez en junio, hoy en el CF Montréal de la MLS.

El novel mediocampista seguirá la huella de otros chilenos en el Sevilla, como Iván Zamorano, Gary Medel y Bryan Rabello, además de los antes nombrado.

En síntesis

Renato Morales firmó contrato con el Sevilla para integrarse al equipo Juvenil D.

firmó contrato con el Sevilla para integrarse al equipo Juvenil D. Volante de 18 años llega traspasado directamente desde la Sub 21 de Cobresal.

llega traspasado directamente desde la Sub 21 de Cobresal. Gabriel Suazo compartirá club en España con el nuevo mediocampista juvenil chileno.