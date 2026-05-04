“Para los grandes momentos…”: España se derrite tras colosal actuación de Alexis Sánchez

Más vigente que nunca. Alexis Sánchez volvió a vestirse de héroe en Europa tras convertir el único tanto en la victoria de Sevilla FC sobre Real Sociedad por la fecha 35 de LaLiga, resultado que le permitió al elenco andaluz salir de la zona de descenso en un momento crítico de la temporada.

El máximo goleador de la selección chilena ingresó desde la banca y apenas cinco minutos después marcó el único tanto del partido, desatando la euforia en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Su aparición fue determinante para cambiar el rumbo de un equipo que necesitaba con urgencia sumar de a tres.

Loas para Alexis Sánchez desde la prensa española

Tras la destacada actuación, la prensa española no escatimó en elogios hacia el tocopillano. Desde Estadio Deportivo destacaron su capacidad para aparecer en un momento clave del trámite: “El chileno parece haber llegado para los grandes momentos. Y eso lo ha demostrado hoy. En el momento antes de que los nervios florezcan, un disparo cruzado suyo ha puesto patas arriba Nervión y ha dado el primer paso para salir de los puestos de descenso”.

Por su parte, Diario de Sevilla lo calificó como decisivo: “Providencial en el gol y en la asistencia que le dio a Vargas y que debió ser el 2-0”. En tanto, ABC de Sevilla detalló la jugada del tanto: “Apenas cinco minutos llevaba en el césped cuando recogió un balón de Maupay en el área para fusilar con calidad a Remiro y hacer el 1-0”.

Asimismo el prestigioso Diario Marca le dedicó su portada en el sitio web. “Alexis saca al Sevilla del descenso”, titularon en el periódico madrileño con la imagen de ‘Maravilla’ a todo pulmón.

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En síntesis…