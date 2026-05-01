Este viernes 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador a nivel global, donde el fútbol chileno no tiene partidos programados para esta jornada. Pero en Europa salen al rescate de la agenda, por lo que habrán algunos duelos para ver de la Premier League, La Liga y la Serie A.

Entre ellos estará el representante nacional Felipe Loyola, que esta tarde tiene un partido crucial con el Pisa ante el Lecce, en el inicio de la fecha 35 del Calcio.

Cabe recordar que el equipo del formado en Colo Colo está último en la tabla de posiciones con solo 18 puntos, incluso si pierde esta jornada podría consumar su descenso.

Felipe Loyola sale a la cancha con el Pisa ante Lecce. (Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images)

Otro partido para ver es entre Leeds United y Burnley en la liga inglesa, donde ‘The Whites’ están peleando por zafar de la zona roja.

Mientras que en España se enfrentan Girona y Mallorca, rivales directos por la zona baja de la tabla de posiciones.

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También habrá dos partidos del Sudamericano Femenino Sub 17, que corresponde a los enfrentamientos del Grupo B. Chile mira de reojo, pues de clasificar a la siguiente fase podría enfrentar a algunos de estos equipos.

La agenda de este viernes 1 de mayo

14:45 horas: Pisa vs. Lecce – Serie A – Disney+ Premium

15:00 horas: Girona vs. Mallorca – La Liga – DSports/DGO

15:00 horas: Leeds United vs. Burnley – Premier League – Disney+ Premium

16:00 horas: Ecuador vs. Uruguay – Sudamericano Femenino Sub 17 – DGO

19:00 horas: Perú vs. Brasil – Sudamericano Femenino Sub 17 – DGO

En síntesis