La imagen viral de Alexis Sánchez con un ‘chichón’ en la frente: “Me comí un codazo”

Alexis Sánchez no solo fue el héroe del triunfo 1-0 de Sevilla sobre Real Sociedad, sino que también protagonizó una de las imágenes más virales en LaLiga. El delantero chileno terminó el partido con un visible chichón en la frente, reflejo de la intensidad del duelo jugado en el Sánchez Pizjuán.

El tocopillano ingresó desde el banco y, apenas cinco minutos después, marcó el gol que le dio la victoria a los andaluces, sacándolo de la zona de descenso. Sin embargo, tras el encuentro, la atención se centró en su estado físico, evidenciado por un evidente golpe en su rostro que rápidamente se viralizó.

Fiel a su estilo, Sánchez explicó lo ocurrido a pie de cancha: “Sí, la verdad que estaba un poco mareado, me comí un codazo acá por ser un poco más pequeño”, comentó tras el angustiante triunfo.

Elogios para el tocopillano

Más allá del doloroso golpe, su actuación fue ampliamente destacada por la prensa española. Desde Estadio Deportivo señalaron: “El chileno parece haber llegado para los grandes momentos… un disparo cruzado suyo ha puesto patas arriba Nervión”.

En tanto, Diario de Sevilla lo calificó como clave en el resultado: “Providencial en el gol y en la asistencia que le dio a Vargas”, mientras que ABC de Sevilla detalló su impacto inmediato al ingresar al campo.

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"SON COSAS QUE SALEN AUTOMÁTICAS POR LA EXPERIENCIA, SALÍ DEL OFFSIDE Y LE PEGUÉ CON EL CORAZÓN"



Alexis Sánchez explicó su anotación en el triunfo del Sevilla y abordó a su calma en esa instancia clave.



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En síntesis…

Gol con secuela: Alexis salvó al Sevilla del descenso con el 1-0, pero terminó con un chichón tras un fuerte golpe en la frente.

Declaración viral: Bromeó sobre su lesión asegurando que quedó mareado por ser “un poco más pequeño” que los rivales.

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Elogio total: La prensa destacó su jerarquía e impacto inmediato, calificando su regreso al gol como “providencial”.