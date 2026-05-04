Este lunes Alexis Sánchez fue genio y figura, al darle el triunfo por 1-0 al Sevilla ante la Real Sociedad, victoria que le sirve al equipo andaluz para escapar de la zona de descenso en La Liga.

El Niño Maravilla fue suplente e ingresó para el segundo tiempo, donde a los 50 minutos anotó con un derechazo, para dejar al cuadro nervionense en la decimoséptima posición con 37 puntos.

Tras el partido, el tocopillano sacó pecho de su actuación, pues venía siendo dejado de lado por el entrenador Luis García.

“Por algo me trajeron… Tengo la experiencia y lo sigo demostrando, estoy bien físicamente. Ahora me toca vivir lo más complicado de mi carrera, estar peleando abajo para no descender”, comenzó diciendo a los medios oficiales del Sevilla.

“Me ha tocado jugar siempre finales e instancias así en mi vida, pero estas circunstancias me están ayudando. Me sirve porque quiero ganar siempre y el apoyo de la gente fue increíble”, continuó.

“Vine acá a Sevilla, porque sé que es un club grande, con una enorme afición y un estadio espectacular. No cualquiera juega acá, solo los futbolistas con sangre y con talento pueden jugar acá”, indicó el ex Barcelona.

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El bicampeón de América, también destacó que el grupo sigue unido pese a los resultados adversos, destacando al otro chileno del plantel: Gabriel Suazo.

“Veo un grupo que está unido. Lo presencié en el partido anterior cuando perdimos en el último minuto, había muchos llorando en el camarín como Suazo, quien fue capitán y lo siente. Este equipo necesita jugadores así, como Suazo”, señaló Sánchez.

El momento del gol

Finalmente, el delantero de 37 años comentó su anotación, que fue la cuarta conquista con la camiseta de los blanquirrojos.

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“Salí del fuera de juego y encontré el espacio… le pegué con el corazón. También me comí un codazo por ser un poco más pequeño. Incluso, todavía estoy un poco mareado”, comentó el máximo goleador de la Selección Chilena.

Alexis Sánchez convirtió su cuarto gol en el Sevilla. (Foto: Fran Santiago/Getty Images)

En síntesis

Alexis Sánchez anotó al minuto 50 el gol del triunfo 1-0 ante Real Sociedad.

anotó al minuto 50 el gol del triunfo ante Real Sociedad. El Sevilla alcanzó los 37 puntos y subió a la decimoséptima posición de la tabla.

alcanzó los y subió a la decimoséptima posición de la tabla. El delantero de 37 años registró su cuarto gol oficial con la camiseta del Sevilla.